APICULTOR INVENTATOR. Un ucrainean şi-a construit propria maşină electrică

foto: tvr.ro

Un apicultor din Ucraina şi-a construit propria maşină electrică. Cu ajutorul automobilului, botezat "Albina", Vasilii Terteka îşi face toate treburile zilnice. Vehiculul are locuri doar pentru două persoane şi poate atinge o viteză de până la 58 de kilometri pe oră. Astfel, bărbatul nu are nevoie de permis de conducere pentru a se deplasa cu ea.



"Am cumpărat o motocicletă electrică uzată şi am refăcut-o, i-am schimbat acumulatorul. Am făcut toate astea pentru că trebuie să merg 25 de kilometri până în locul în care se află stupii de albine. E dificil să fac asta cu motocicleta, pentru că nu mai sunt atât de tânăr", a spus Vasilii Terteka, constructor.



Pentru construcţia automobilului, Vasilii a lucrat trei luni şi a cheltuit 1.500 de dolari. El s-a bazat pe cunoștințele acumulate timp 40 de ani la un curs de electronică, iar alte lucruri le-a învăţat pe internet. Prietenii lui Vasilii spun că l-au ajutat ca să-şi vadă visul realizat.



"Este o maşină normală care merge bine. Susţin ideea ca oamenii să meargă cu maşini electrice pentru că e ecologic şi ieftin."



Datorită maşinii, Vasilii a devenit extrem de cunoscut în localitatea sa. Oamenii se apropie şi se uită cu interes la toate detaliile automobilului.



"Maşina e bine făcută şi ecologică, fără emisii. E un automobil foarte bun. Mi-aş dori să-mi cumpăr unul de acest fel, dar nu am suficienţi bani."



"Mă uit la maşină şi mi-aș dori ca cineva să-mi dăruiască una. E foarte confortabilă şi mică. Cu ea poţi să ajungi foarte rapid peste tot."



Apicultorul ucrainean a primit numeroase oferte să-și vândă creația, dar a refuzat de fiecare dată. El speră să-i inspire și pe alții să-și creeze propriile mașini electrice.