Apeluri abuzive. Un bărbat a sunat la 112 de 1 150 de ori, dar a avut nevoie de ajutor doar în 51 de cazuri

Zilnic, operatorii 112 primesc apeluri nejustificate şi abuzive de la cetățeni, uni dintre care utilizează un limbaj dur, violent şi chiar jignitor. Este şi cazul unui bărbat care, în prima jumătate a acestui an, a sunat la 112 de 1 150 de ori, însă real a avut nevoie de ajutorul medicilor doar în 51 de cazuri.



"Foarte rar când are într-adevăr o urgenţă. De obicei sună, fie tace la apel, fie ne pune muzică sau chiar vorbeşte chestii fără urgenţă, însă sunt cazuri când ne solicită ambulanţa, se plânge pe dureri în abdomen. Uneori poate să vorbească destul de vulgar, mai ales când îi spunem că dacă nu aveţi o urgenţă, noi închidem apelul", a menționat Alvina Sinițari, operator 112.



Un alt apelant, o altă "urgenţă"! Un bătrân, săptămânal, apelează 112 şi întreabă cât este ora. În prima jumătate a anului 2020, de pe numărul acestuia au fost efectuate 588 de apeluri, însă doar în 27 de cazuri, bărbatul s-a plâns de probleme de sănătate.



"Domnul, din câte am înţeles noi, are probleme cu vederea. Uneori când vedem că în coadă nu sunt apeluri, răspundem şi îi spunem de fiecare dată cât este ora, căci într-adevăr poate are nevoie. El vorbeşte foarte calm, din start ne spune bună ziua, cât este ora, atât!", a precizat Alvina Sinițari, operator 112.



Cert este că astfel de persoane scapă basma curată, fără a purta răspundere pentru faptele lor.



"Acestea sunt apeluri abuzive care nu sunt prevăzute în legislaţie, astfel pentru aceste persoane, legea nu prevede pedepse sub nicio formă. Poliția documentează doar apelurile false", a explicat Mariana Bețivu, ofiţer de presă al IGP.



În acest context, reprezentanţii Serviciul unic de urgenţă vin cu un îndemn către această categorie de oameni.



"Grupul de operatori ai serviciului 112 vine cu o rugăminte către persoanele care abuzează de acest serviciu. Vă rugăm să fiţi responsabili şi nu abuzaţi de linia 112, sunaţi la urgenţă atunci când viaţa şi sănătatea dumneavoastră este pusă în pericol, gândiţi-vă şi la viaţa altor persoane", a declarat Petru Gurulea, operator 112.



Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului, din numărul total de apeluri la serviciul 112, cel mai des a fost solicitată asistenţa medicală. Pe al doilea loc este poliţia, numărul de solicitări este de peste 23 de procente. Pompierii au fost chemaţi cel mai rar, numărul apelurilor către ei nu depăşeşte 3 procente. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate în municipiile Chişinău, Bălţi şi în raionul Orhei.