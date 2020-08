Apel disperat! Un copil de 3 ani din Ivancea, care suferă de o boală rară, are nevoie de ajutor

Familia Reaboi din raionul Orhei, satul Ivancea, este gata pentru orice sacrificiu de dragul copilului lor Mihai în vârstă de 3 ani, care suferă de boală rară - amiotrofie spinală de tip II. Diagnosticul groaznic, primit în decembrie 2019, i-a pus pe părinţi la grea încercare. Tratamentul de care are nevoie băiatul lor costă 300 de mii de dolari. E vorba de patru injecții care vor încetini evoluţia acestei boli.

Natalia Reaboi, mama lui Mihail, salvează vieţi activând în calitate de felcer la Punctul Primiri Urgenţe din satul Brăneşti, iar acum, mai mult ca niciodată, ea e cea care solicită ajutor. Am surprins-o pe femeie în ziua ei liberă, la târgul organizat la Orheiul Vechi, cu scopul de a aduna câţiva bănuţi pentru a-i salva viaţa copilului.



"Avem nevoie să strângem o sumă enorm de mare pentru tratamentul lui. Aici sunt meşteri populari, patru doamne care tot le mulţumesc foarte mult că ele a treia zi vin cu noi în continuu.", a spus Natalia Reaboi, mama lui Mihail.



"Confecţionez jucării, căciuliţe, ceea ce ţine de copii. Recent am cunoscut-o, m-a impresionat durerea ei şi am hotărât să o ajut.", a zis Mosorete Elena, meşter hand-made.



Tratamentul de care are nevoie Mihail se administrează doar în Europa, iar cea mai apropiată ţară unde pot face acest lucru este România. Din păcate însă, pentru că familia nu are cetăţenie românească, tratamentul este contracost. Femeia nu-şi poate permite aceşti bani, pentru că mai are un fiu, viaţa căruia tot este supusă riscului.



"Mai avem un băieţel mare, de 6 ani şi tot trebuie să dăm analize, pentru că probabil şi el poate să aibă, dar la dânsu boala asta poate să apară la 18 ani şi la 15 ani, ele sunt 4 tipuri", a zis a spus Natalia Reaboi, mama lui Mihail.



Pentru Mihai fiecare zi contează, întrucât organismul slăbeşte considerabil şi orice mişcare este un supraefort pentru el.



"Ca să evităm scolioza, care o să ne încurce ca să primim tratamentul, pe Mihai permanent îl mişcăm, ba în verticalizator, ba facem exerciţii, ne jucăm de-a tăvălucul, Mihail permanent e în braţe", a declarat a spus Natalia Reaboi, mama lui Mihail.



În toată această perioadă le este alături Cristina Tcaciuc, o prietenă care s-a ocupat de organizarea târgurilor de caritate şi a depus petiţii la autorităţile competente după ajutor, dar fără succes.



"Din păcate Mihăiţă s-a născut într-o ţară în care conducerea este nepăsătoare faţă de copiii bolnavi cu amiotrofie spinală ", a zis Cristina Tcaciuc, prietenă de familie.



Până acum, familia Reaboi a reuşit să colecteze doar 30 de mii de dolari, mai au nevoie de încă 270 de mii. Fiecare dintre noi poate fi un erou pentru Mihail Reaboi, printr-o donaţie, oricât de mică pe conturile afişate pe ecran sau la numărul de telefon 068056625.