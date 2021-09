Apel disperat al unei mame. Femeia imploră autorităţile să facă dreptate în cazul feciorului ei, ucis la doar 36 de ani

Apel disperat din partea mamei al cărei fiu a fost omorât în bătaie în această vară, în satul Pelinia, raionul Drochia. Într-un mesaj emoţionant pe facebook, Eugenia Babaleu imploră autorităţile să facă dreptate în cazul feciorului ei, ucis la doar 36 de ani. Ea scrie că dosarul este tergiversat, asta după ce unul dintre cei cinci suspecţi a reuşit să fugă din ţară, iar altul a fost eliberat din arest.Eugenia Babaleu roagă autorităţile să-i apere drepturile şi s-o ajute pe ea şi pe soţul ei, veteran al războiului de la Nistru, care a suferit mai multe intervenţii chirurgicale. Totodată, femeia cere ca Procuratura și Judecătoria din Drochia să respecte legea, iar medicii de la Spitalul din Drochia să fie pedepsiți pentru indiferenţa și inacțiunea faţă de fiul ei.Tragedia a avut loc în 18 iulie, când Alexandru Babaleu era cu familia în satul Pelinia, raionul Drochia. Bărbatul a ieşit seara din casă şi nu s-a mai întors. Victima a fost găsită abia a doua zi dimineaţa, în parcul din centrul satului, la doi paşi de sediul primăriei şi al poliţiei. Mama lui Alexandru a povestit că băiatul său a fost dus la Spitalul Raional Drochia, însă medicii nu s-ar fi grăbit să anunţe poliţia, ci au stabilit diagnosticul de comă alcoolică. Abia în seara de 19 iulie, rudele victimei au reuşit să o transporte la Spitalul din Bălţi, unde a murit în 24 iulie. Eugenia Babaleu a scris că, iniţial, cazul era investigat ca huliganism şi câţiva suspecţi au fost reţinuţi după tocmai şase zile de la comiterea crimei. Unul dintre bănuiţi a reuşit să fugă din ţară. Mama bărbatului omorât nu a putut să ne ofere un interviu din cauza sănătăţii precare, dar am discutat cu fiica ei. Ea ne-a spus că îşi doreşte să se facă dreptate."Noi credem că este datoria procuraturii să închidă ucigaşii, dar să nu-i lase pe ei să se plimbe pe când fratele meu putrezeşte în pământ tot din cauza lor. El a fost ucis în chinuri groaznice, a fost bătut şi cu pumnii, şi cu picioarele. Noi vrem de la Procuratură nu mai mult decât să aplice legea, nu să elibereze ucigaşii, dar să-i pedepsească. Am senzaţia că mai mult îi apără", a declarat sora bărbatului ucis.Procurorul de caz, Ghenadie Andronache, a respins acuzaţiile, precizând că au fost deschise două cauze penale, una pentru huliganism şi alta pentru vătămare corporală gravă soldată cu deces. Ancheta vizează cinci suspecţi, dintre care unul este dat în căutare internaţională după ce a părăsit ţara. Al doilea suspect a fost plasat în arest, apoi eliberat, pentru că nu ar fi participat la bătaie, iar un alt suspect se află în arest la domiciliu. Ceilalţi doi bărbaţi sunt în arest. Procurorul nu ne-a putut spune când dosarul va fi expediat în instanţă."Au fost înaintate mai multe cereri din partea succesoarea părţii vătămate care se investighează atât de instanţele de judecată, cât şi de organul de urmărire penală, după care nu putem să spunem un timp oarecare, pentru că nu cunoaştem când vor fi examinate cererile. - Despre ce cereri este vorba? - Sunt nişte măsuri luate în cadrul dosarului penal care ţin se secretul măsurii penale şi nu le putem divulga", a declarat procurorul.De cealaltă parte, sora bărbatului omorât susţine că a cerut procurorilor să adune mai multe probe. Potrivit oamenilor legii, suspecţii şi-au recunoscut parţial vina. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă ani grei de închisoare.