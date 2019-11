APEDUCT CU BUCLUC LA BOTANICA. Oamenii aşteaptă ca Apă-Canal să repare drumul integral

Scandal pe strada Navigatorilor din sectorul Botanica al Capitalei. Locuitorii mai multor case la curte se opun unor lucrări de apeduct, pe motiv că muncitorii de la Apă-Canal se apucă să strice o porţiune de 200 de metri din drumul pe care oamenii l-au renovat din banii proprii.

Luni, de dimineaţă, angajaţii furnizorului de apă au venit să înceapă săpăturile, însă, au fost opriţi de către locatari.



"Am venit de dimineaţă, am lucrat un pic şi gata pentru astăzi. Dar care este problema? Locatarii au ieşit în drum şi nu ne permit să muncim."



"Mîine venim să lucrăm, în caz că nu vom fi lăsaţi, venim cu poliţia."



Oamenii se tem că după săpăturile efectuate de către Apă-Canal, drumul va rămâne plin de gropi.



"Noi vrem drum asfaltat întreg, noi l-am pus din contul nostru, noi toate reţelele de aici, din cartierul nostru, le-am pus la fel din contul nostru."



"Acest drum noi l-am reparat din contul nostru, din banii alocaţi de către locatari, s-a pus asfalt de o calitate bună. Iar acum uitaţi-vă cum ei vor în totalitate să-l strice, chiar pe mijlocul drumului. Clar lucru, drum în totalitate nu va fi reabilitat, iar restul aşa şi va rămâne, unde mai pui că vine iarna, cu mizerie vom rămâne."



Cei de la Apă-Canal promit oamenilor că vor face totul pentru a termina lucrările în cel mult o lună.



"Acest drum ar trebui să-l terminăm în maxim 30 de zile, asta cu tot cu asfalt. Dacă condiţiile ne vor permite bine, dacă nu, noi nu putem să punem asfaltul în condiţii de ploi", a declarat Carolina Constantinov, manager proiecte Întreprinderea "Apă-Canal".



Cât despre asfaltarea întregii porţiuni de drum de la zero, nici vorbă. Reprezentanţii Preturii Botanica, veniţi la faţa locului, spun că bani pentru astfel de lucrări, nu sunt. Aceştia au precizat că schimbarea ţevilor face parte dintr-un proiect amplu de reabilitare a sistemului de apă şi canalizare, iar locatarii nu au dreptul să împiedice muncitorii.



"Muncitorii vor restabili şanţul pe care îl sapă. Indiscutabil, spuneam şi locatarilor, dacă pe parcursul a trei ani de garanţie, vor apărea probleme, muncitorii vor interveni pentru repara totul. Pentru anul acesta nu sunt planificați bani, drumul acesta o să fie restabilit la starea lui iniţială de către antreprenor şi Întreprinderea "Apă-Canal".", a zis Vasile Moroi, şef Secţia locativ - comunală, Pretura Botanica.



Locuitorii de pe strada Navigatorilor sunt gata să dea "Apă-Canal" în judecată, dacă întreprinderea nu va înceta lucrările sau dacă, după intervenţia muncitorilor, drumul nu va fi reparat integral.