Apartamentele de serviciu pentru militari, inspectate de prim-ministrul Pavel Filip și ministrul Apărării Eugen Sturza (FOTO)

Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, şi ministrul Apărării Eugen Sturza au efectuat astăzi o vizită de inspecţie la Complexul locativ de pe strada Testemiţanu 3, pentru a se familiariza cu stadiul construcţiei apartamentelor de serviciu pentru militarii Armatei Naţionale.

Astfel, Pavel Filip a verificat calitatea lucrărilor în locuinţe, realizate în cadrul proiectului de parteneriat public-privat, demarat în luna ianuarie 2017.Complexul locativ de pe strada Testemiţanu va fi dat în exploatare în luna decembrie curent. Astfel, aici vor primi apartamente de serviciu 335 de familii de militari.

Totodată, Pavel Filip s-a deplasat în Tabăra Militară 142, unde a inspectat acţiunile de renovare a infrastructurii orăşelului militar. Conducerea Taberei i-a prezentat oficialului cantina şi complexul sportiv, aflat în reparaţii, precum şi tehnica, echipamentul şi armamentul recent achiziţionat de Armata Naţională.

"Noi am venit cu o abordare complexă. Am aprobat documente de politici, care sunt puse în aplicare acum. A fost important să ne pornim din loc în direcția corectă. Reforma profesionalizării Armatei Naționale era demult necesară, noi trebuie să avem o armată bine pregătită. Poate nu ne putem permite să întreținem o armată foarte mare, dar o armată bine pregătită este obligațiunea noastră s-o avem", a declarat prim-ministrul Pavel Filip la finalul vizitei.