Apartament de 124,6 metri pătrați, procurat de noul șef al CNA cu doar 40 de mii de euro

După ce o judecătoare a declarat că a procurat un Porsche cu 500 de euro, aflăm că se poate de cumpărat un apartament cu 124,6 de metri pătrați, în centrul Chișinăului cu doar 40 de mii de euro.

Cel puțin așa se vede în declarația de avere a noului șef al CNA, Iulian Rusu, depusă în data de 20 octombrie 2021 la Autoritatea Națională de Integritate. Acesta a indicat că a procurat un apartament cu suprafața de 124.6 metri pătrați cu 785 mii 782 de lei, sau echivalentul a circa 40 de mii de euro.

Dacă mai facem un calcul, vedem că imobilul a costat doar circa 315 euro metrul pătrat, preț incredibil pentru piața imobiliară din R. Moldova. Spre exemplu, un apartament cu suprafața de 123 de metri pătrați, în varianta albă, scos la vânzare în Chișinău, costă 110 de mii de euro. Prețul este de aproape TREI ori mai mare decât cel indicat de proaspătul director al CNA pentru apartamentul său.

"Nu deţin case, nu deţin boliduri, am două automobile în proprietate, pe care le-am achiziţionat la preţurile care sunt indicate în declaraţia de avere. Un automobil din anul 2010 şi altul din 2020 la preţul de respectiv, 12 şi 17 mii de euro. Mai am în proprietate două apartamente, dintre care unul a fost achiziţionat în Centru", a declarat Iulian Rusu la comisia juridică.

Printre bunurile declarate de către Iulian Rusu se mai numără un alt apartament cu suprafața de 77,8 metri pătrați în valoare de circa 500 de mii de lei (circa 25 de mii de euro), un garaj estimat la circa 110 mii lei și două mașini: un Audi A4 fabricat în 2006 și cumpărat în 2010, estimat la 12 mii de euro și un Mercedes B250E, fabricat în 2015 și cumpărat în 2020, în valoare de 17 500 euro.

Familia Rusu deține și 15 conturi bancare, unele curente, altele de depozit – în lei și valută străină. Cea mai mare sumă deținută în conturile sale este de 55 mii euro.

Iulian Rusu deține o cotă de participare de 20% la Societatea pe Acțiuni „Mezon”, specializată în închirierea bunurilor imobiliare proprii, cu o valoare de cumpărare de 10.00 lei.

La capitolul interese personale, Rusu a indicat că este director executiv la A.O. Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Expertiză Juridică.

Potrivit declarației de avere Iulian RUSU a obținut în 2020 venituri în mărime de 834 mii de lei și 13 500 de euro de la locul de muncă de bază, printre care: Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, Institut fur Europaische Politik, E.V., Berlin, Germania, VVA Brussels SPRL, Brussels, Belgia, Agriconsulting Europe S.A, Tipik S.A., Brussel, Belgia, A.O.

Institutul pentru Politici și Reforme Europene.Iulian Rusu a mai obținut și suma de 7 500 de euro, din vânzarea unui loc de parcare.

Iulian Rusu a fost numit, joi, de Parlament în funcția de director al CNA, începând cu 7 februarie curent.