Apărarea antieriană a Ucrainei a respins un atac aerian rusesc asupra capitalei Kiev

Apărarea antieriană a Ucrainei a respins duminică dimineața un atac aerian rusesc asupra capitalei Kiev.

Un martor Reuters a raportat zgomotul unei explozii. Toată Ucraina era sub alertă de raid aerian la ora locală 5:00.







⚡️Authorities: 2 people injured, 10 buildings damaged due to Russian missile attack.



Fragments of destroyed missiles injured two people and damaged 10 private homes in Kyiv Oblast, the oblast administration reported following Russia's missile strike on Aug. 27. No direct hits… pic.twitter.com/XuLn67Zd2X