Apa trece, problemele rămân. Miros insuportabil la Soroca, din cauza dejecţiilor în apă

Republica Moldova continuă să fie oarbă faţă de problemele de mediu. Potrivit ecologiștilor, din cele peste trei mii de râuri din țară, niciunul nu are apă curată. Cea mai gravă situație ar fi în cazul râul Nistru. De-a lungul fluviului nu există nicio staţie de epurare, iar localităţi întregi deversează dejecții în apă. Se întâmplă acest lucru și la Soroca.



"Of am fost la voi la Soroca, tare miros frumos, tare pute. Nu mi-a fost comod, tare ruşine mi-a stat că la noi la Soroca nu este gospodar."



Primarul orașului, Lilia Pilipeţchi, a refuzat să discute cu noi despre această problemă. Ea nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre, iar când am ajuns la primărie, nu si s-a permis să intrăm.



" - Nu le dăm drumul, aşa? "



În schimb, anul trecut, autoritățile locale au avut bani să-și cumpere o mașină de 308 mii le, însă nu și pentru construcția unei stații de epurare.



"Noi nu suntem obişnuiţi să alocăm banii publici, adică banii noştri pentru proiecte de mediu", a declarat preşedintele Centrului Naţional de Mediu, Ina Coşeru.



Valentina Rusu, şefa Inspecţiei Ecologice din Soroca ne-a spus că întreprinderea Apă-Canal este amendată în fiecare an cu nouă mii de lei pentru poluarea mediului. În 2016, prejudiciul cauzat ar fi de cinci milioane de lei, iar dosarul se află la procuratură:



"Înainte era ecologia şi punea amendă, dar acum nu-i nimic, totul se duce în Nistru."



Reprezentanții Agenţiei de Mediu spun că râul Nistru devine tot mai poluat.



"Multe specii de peşte au dispărut. La bază este poluarea acestui sistem de apă. Deversarea apelor uzate neepurate şi agricultura cu utilizarea pesticidelor", spune Galina Norocea.



Potrivit unui raport al Inspectoratului Ecologic de Stat, în prezent, volumul de apă potabilă pe cap de locuitor este de 500 de metri cubi, cu 1200 de metri cubi mai puţin decât norma europeană.



"Aşa nu mai poate continua, noi avem foarte puţină apă şi cea care este e foarte poluată", susţine Ina Coşeru.