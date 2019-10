Apa din fântâni, tot mai periculoasă pentru sănătate. În ultimii trei ani, concentraţia de substanţe chimice din apă a crescut cu 10 la sută

foto: publika.md

Apa din fântânile din Moldova devine tot mai periculoasă pentru sănătate. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că, în ultimii trei ani, situaţia s-a înrăutăţit considerabil, deoarece concentraţia de substanţe chimice din apă a crescut cu 10 la sută, comparativ cu 2016.



Cu toate acestea, moldovenii care nu au apă curentă se descurcă aşa cum pot. Vasilii Anastasii din satul Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti şi-a făcut o fântână în curte. Bărbatul este convins că apa din gospodăria sa este cea ma bună.



"Fântâna o am din 1984. M-au ajutat mai mulţi să o sap. Ne adunăm toţi vecinii şi facem, ne ajutăm reciproc. O folosim pentru mâncare, înainte aveam vacă, bou, gâşte, raţe. Apa mea este bună, facem şi mâncare, este perfectă", a spus locuitorul satului Crasnoarmeiscoe, Vasilii Anastasii.



Peste drum, un alt localnic ne arată fântâna săpată de bunicul său.



"Am cumpărat o pompă şi am pus-o în fântână, iar ţevile le-am dus până în casă şi avem apă la robinet. O folosim pentru tot, pentru a spăla hainele, pentru a prepara mâncarea. Nu am dus-o la laborator să o verificăm", a spus locuitorul satului Crasnoarmeiscoe, Vitalii Maximciuc.



Familia Eugeniei Pantelei foloseşte dintotdeauna apa din fântâna din drum.



"Noi ne-am învăţat şi cred că fără fântână cred că nu ne descurcăm. Poate ne vom învăţa şi din robinet. De când sunt aici, de 55 de ani sunt aici, aşa că apa aceasta o beau", a menționat locuitoarea satului Crasnoarmeiscoe, Eugenia Pantelei.



Sunt însă şi unii care pun la îndoială calitatea apei pe care o consumă.



"Este cu sare sau cu nisip. Multă sare rămâne în ceainic, în căldări, chiar în ceaun când fierb ceva. La scăldat fier şi rămâne sare şi nu e bine să dai la copil mic. Cumpărăm apă din magazin, facem la băiat mâncare".



Specialiştii ANSP susţin că printre principalele cauze ale poluării se numără lipsa canalizărilor centralizate, deşeurile aruncate la nimereală şi toaletele din curte. Studiul arată că în apa din fântânile din ţară se înregistrează un conţinut ridicat de nitraţi şi din cauza utilizării sporite a fertilizanților pe baza sărurilor de amoniu. Cele mai afectate de această situaţie sunt localităţile din raioanele Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Rîşcani şi Glodeni, unde testele au arătat un conţinut sporit de fluor.



"Pot apărea aşa maladii, ca de exemplu Hepatita virală A, dizenterii, enterocolita hemoragică, precum şi grupul febrelor tifoide şi paratifoide. Dintre bolile netransmisibile. Acestea sunt methemoglobinemiile care sunt cauzate în primul rând de un conţinut ridicat de nitraţi în apă potabilă", a comunicat medicul igienist ANSP, Liliana Carp.



În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să consume apă, care provine din surse sigure.