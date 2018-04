Apă de calitate la Chirsova! Peste 2.000 de gospodării vor avea apă potabilă la robinet

foto: publika.md

Locuitorii satului Chirsova din Găgăuzia au acces la apă potabilă de calitate. Acest lucru a fost posibil datorită unui proiect finanţat de Uniunea Europeană. La ceremonia de inaugurare a turnului de apă au fost prezenţi ambasadorul UE în Moldova şi başcanul Găgăuziei, care au verificat personal calitatea apei.



"Multă fericire şi sănătate!"



De acum, cei 2 000 de localnici nu vor mai fi nevoiţi să care apă din fântâna care se află la patru kilometri de casele lor.



"Nu era foarte greu. Eram nevoiţi să economisim apa. Foloseam doar trei tone pe lună."



"Ne bucurăm că avem apă de calitate. Este foarte gustoasă şi bună de băut."



"Această apă nu lasă depuneri. În trecut era sărată şi cu nisip."



Potrivit administraţiei locale, acum satul este pe deplin asigurat cu apă potabilă de calitate.



"O parte din localnici erau aprovizionaţi cu apă, dar această jumătate de sat este mai departe de fântânile arteziene şi a fost nevoie de realizat acest proiect. Au fost forate încă două sonde arteziene", a spus Serghei Sapunji, primarul satului Chirsova.



Costul proiectului se ridică la aproape două milioane de lei.



"Faptul că am reuşit să ridicăm calitatea vieţii locuitorilor din Chirsova este un lucru formidabil, iar astfel de proiecte vor continua", a spus Peter Michalko, ambasadorul UE în Moldova.



O parte din cheltuieli au fost suportate de autorităţile regionale.



"De fiecare dată am spus, dacă cetăţeanul a simţit pe propria piele rezultatul proiectului, atunci putem vorbi că am făcut un lucru bun pentru ei", a spus Irina Vlah, başcanul Găgăuziei.



Tot prin programul SARD, în localitate vor fi construite şi reţele de canalizare.



"Vom demara proiectul peste o lună. Accesul la apă de calitate este foarte important, dar dacă nu vom avea şi un sistem de canalizare, problemele nu vor dispărea", a spus Dafina Gherceva, coordonator programul SARD.



În satul Chirsova, din raionul Comrat, locuiesc şapte mii de oameni.