APĂ CU VIERMI la Floreni. Loclanicii, REVOLTAŢI. Chiar şi animalele refuză să o consume. REACŢIA autorităţilor

Viermii curg gârlă... la propriu prin robinetele oamenilor din satul Floreni, Anenii Noi. Localnicii se plâng că apa este de calitate foarte proastă, şi nu poate fi folosită nici pentru treburile casnice. În ultimele zile aceasta curge în două cu viermi. Până şi animalele refuză să o consume.



De o astfel de "surpriză" mai puţin plăcută a avut zilele trecute Vasile Hâncu. Bărbatul povesteşte că a observat că apa este cu larve în momentul în care a mers să facă baie. Tot din cauza viermilor, s-a defectat şi maşina de spălat.



"Ce am găsit acolo, când am început a curăţa, zburau pe perete ca fluturii. Bucşit cu viermi", a spus bărbatul.



Bărbatul susţine că îi este frică să spele şi vesela: "Noi de aici bem apă. Ia uitaţi-vă ce se face. - E bătut cu viermi. - Da câte ori e curăţată astăzi".



Vecinul bărbatului, Igor Hâncu, şi-a instalat acasă filtre la robinete pentru a preveni astfel de situaţii neplăcute. Acesta spune că este nevoit să le cureţe de câteva ori pe săptămână, iar de fiecare dată rămâne îngrozit de ceea ce găseşte în interior.



"Ia uitaţi-vă, viermii sunt vii. Puteţi vedea cum dansează aici. Cel puţin la mine în casă, momentul când nu am presiune la apă, e clar, e semn că tebuie să-mi recuperez capturile şi să curăţ filtrele", a explicat Igor Hâncu.



Iar o femeie susţine că trece apa printr-o strecurătoare înainte de a o consuma: "O filtrăm permanent, avem copii mici şi cam nu folosim. Şi la mâncare tot ne străduim să o turnăm din filtru".



Pentru fiecare metru cub de apă, locuitorii din Floreni achită 8 lei şi 50 de bani: "Viermii tot merg în calcul. Ar trebui viermii de acumulat şi de dat la pescari, poate o să îmi scot banii pentru apă".



Directorul întreprinderii care gestionează sistemul de aprovizionare cu apă din satul Floreni, Vasile Furtună, susţine că problema viermilor este una veche, însă nu vede în asta motiv de îngrijorare.



"Am văzut şi eu viermi, asta nu e problemă. Apa cu viermi trebuie pur şi simplu filtrată şi tot.

- De scos viermii, şi apa de băut?

- E vierme de apă. Nu de băut, da de întrebuinţat, de pildă, ca apă tehnică", a precizat Furtună.



Am încercat să obţinem un comentariu din partea primarului din Floreni, Ruslan Creţu, însă acesta a refuzat să vorbească în faţa camerei de luat vederi. El ne-a spus însă că din cauza apeductului învechit, localnicilor le este livrată apă menajeră, care nu poate fi consumată. Primarul ne-a mai comunicat că, în scurt timp, va rezolva problema, iar oamenii vor avea apă de calitate la robinete. Aproape 900 de gospodării din satul Floreni sunt conectate la apeductul din localitate.