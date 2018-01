Apă-Canal Chişinău a scos la licitaţie 37 de vehicule, printre care şi un AUTOMOBIL DE LUX. Cui i-a aparţinut şi cu cât se vinde bolidul

De la excavatoare şi camioane vechi până la maşini de lux. Nu este o expoziţie de vehicule, ci o licitaţie organizată de Întreprinderea Apă-Canal Chişinău. Societatea pe Acțiuni a scos în vânzare 37 de mijloace de transport, printre care şi automobilul Volkswagen Touareg, cumpărat pe vremea fostului director, Constantin Becciev. Conducerea îşi propune să vândă camioanele şi excavatoarele vechi, iar cu banii obţinuţi să achiziționeze tehnică performantă.

Automobilul de lux a fost cumpărat în 2014 cu 657 mii de lei şi timp de doi ani a fost maşina de serviciu a fostului director, Constantin Becciev. Acum, bolidul se vinde cu jumătate de milion de lei.



"În situaţia la care suntem nu cred că putem să ne permitem nişte cheltuieli mai exagerate de întreţinere a unui automobil de această marcă", a menţionat Veronica Herţa, director la Întreprinderea Apă-Canal Chişinău.



În ultima jumătate de an, de automobilul de lux s-a folosit directorul tehnic al Întreprinderii Apă-Canal. Funcţionarul spune că după ce automobilul respectiv va fi vândut, conducerea va achiziţiona o maşină mai ieftină.



"Este într-o stare funcţională destul de bună. Întreținerea destul de scumpă aş zice eu pentru întreprinde. O vom înlocui cu o maşină mai simplă, presupun eu că la fel va fi o maşină de teren", a declarat Victor Croitoru, director tehnic la Întreprinderea Apă-Canal Chişinău.



Pe când era la conducerea Societății pe Acțiuni, Becciev a achiziţionat mai multe obiecte scumpe, inclusiv o masa ovală pentru birou de 140 de mii de lei şi un aparat de cafea de 88 de mii de lei.



"Aparatul de cafea nu-l vindem. El este la etajul şapte şi se foloseşte când sunt şedinţele de lucru", a explicat Veronica Herţa.



La licitaţie au fost scoase 24 de autocamioane de marca ZIL și Gaz. Preţul acestora începe de la 16.653 de lei şi ajunge până la 66.000 de lei. La fel, se vând şi cinci camioane, care costă între 16 şi 23 de mii de lei. În vânzare au fost scoase şi 7 escavatoare, preţul cărora este de 48 de mii de lei.



"De aproximativ un an şi jumătate în urmă, excavatoarele date au fost conservate, sunt într-o stare funcţională. Au fost înlocuite cu 13 unităţi noi, mult mai performante", a subliniat Vladimir Furtuşneac, şef al departamentul metenanţă Apă-Canal.



Licitația va avea loc pe data de 30 ianuarie, în sediul Întreprinderii Apă-Canal Chişinău. Taxa de participare pentru persoanele fizice este de 200 de lei și de o mie de lei pentru cele juridice.



"După ce comercializăm toate autoturismele urmează să stabilim care sunt necesităţile pentru a înnoi parcu auto", a spus Veronica Herţa.



Întreprinderea are în dotare 240 de vehicule, dintre care doar 51 dintre ele sunt noi.