Anunţul meteorologilor i-a pus în gardă. Locuitorii satului Logăneşti se pregătesc să facă faţă ploilor torenţiale

Codul galben de averse anunţat de meteorologi i-a pus pus în gardă pe oameni. Locuitorii din satul Logăneşti, raionul Hânceşti, care acum doi ani s-au pomenit cu gospodăriile inundate, se pregătesc să facă faţă ploilor torenţiale prognozate pentru următoarele patru zile.

Vera Sajin povesteşte că aversele din iunie 2016 i-au inundat casa, beciul şi grădina.

"Noi am ridicat un pic podeaua, ca atunci când va veni apa, să nu ajungă la butoaie şi aici am făcut ca să se adune", a spus Vera Sajin, locuitoarea satului Logăneşti.

Femeia îşi face griji că puhoaiele ar putea pătrunde în beci, de aceea a ridicat toate conservele pe rafturi.

"Le punem ca, în caz de ploaie, să nu le răstoarne", a mai spus Vera Sajin, locuitoarea satului Logăneşti.

Şi gospodăria lui Mihai Stefanco se află într-o zonă de risc. Bărbatul a fost nevoit să-şi construiască un gard nou pentru a-şi proteja grădina de inundaţii.

"Am făcut gardul, fundamentul ca să nu ne inunde. S-a făcut acolo şi un şanţ", a spus Mihai Stefanco, locuitor al satului Logăneşti.

Gospodarul a pregătit din timp şi mai mulţi saci cu nisip:

"Punem în uşa beciului ca să nu ne pătrundă apa în beci."

Vera Coca povesteşte că în timpul ploilor de acum doi ani i s-au înecat peste 60 de păsări.

"Toate păsările pe care le-am avut erau în gard. Am luat şi am ridicat şorponul, am acoperit după puteri", a spus locuitoarea satului Logăneşti, Vera Coca.

Primarul localităţii spune că inundaţiile au loc din cauza unei râpe, unde se adună apa.

"Noi am făcut curăţenie toată partea aceasta, mai rămâne să luăm tot ce aici încurcă. Acum înainte de ploi ne pregătim", a declarat primarul satului Logăneşti, Valentin Danu.

Oamenii s-au grăbit să strângă şi nutrețul de pe câmp.

"Am ascultat radio şi televiziunea că vine ploaia şi trebuie să strângem la timp, dacă nu strângem o stricăm şi nu avem ce da la vite", a spus locuitorul satului Logăneşti, Valentin Staver.

Codul galben va expira sâmbătă, pe 30 iunie.