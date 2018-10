Anunț BOMBĂ făcut de Nicole Kidman. Motivul pentru care s-a căsătorit cu Tom Cruise

Actrița australiană Nicole Kidman a făcut mărturisiri din mariajul său cu starul hollywoodian Tom Cruise.

Nicolae Kidman, în vârstă de 51 de ani, a fost căsătorită cu actorul Tom Cruise în perioada 1990-2001. Despre acea perioadă din viața sa a făcut dezvăluiri vedeta australiană într-un articol pe care l-a scris pentru New York Magazine.



”Despre căsătoria mea cu Tom Cruise de când aveam 22 de ani este ceva despre care am reţineri să vorbesc, pentru că acum sunt căsătorită cu bărbatul care reprezintă marea mea dragoste (n.r. Keith Urban) şi aproape că pare o lipsă de respect”, a scris Nicole Kidman, scrie Libertatea.net.



Actrița a mărturisit ce a înseamnat pentru ea să fie partenera de viață a unuia dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, afirmând că s-a simțit protejată și a fost ferită de abuzurile sexuale de la Hollywood.



”M-am căsătorit din dragoste, dar faptul că eram căsătorită cu o persoană care avea extrem de multă putere m-a ferit de hărţuirea sexuală. Puteam să lucrez și eram protejată”, a mai spus ea.



Nicole Kidman și Tom Cruise au înfiat doi copii pe durata mariajului lor. Din anul 2006, Nicole Kidman este căsătorită cu muzicianul Keith Urban, împreună cu care are doi copii.