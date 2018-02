ANUL NOU CHINEZESC. China trece în Anul Câinelui de Pământ

Comunități de chinezi, vietnamezi, coreeni și japonezi din toate ţările lumii întâmpină astăzi Anul Câinelui de Pământ. Oamenii şi-au decorat casele cu ghirlande strălucitoare şi becuri multicolore, iar în locuinţe şi-au adus flori care prevestesc venirea primăverii.



Cu ocazia acestei sărbători, în cele mai mari oraşe din China vor fi lansate focuri de artificii. Oamenii s-au pregătit zile la rând de eveniment.



"Vânzările merg foarte bine în acest an. Am rămas aproape fără nicio floare", a spus un chinez.



Şi vietnamezii s-au pregătit ca la carte de sărbătoare. Oamenii spun că au gătit bucate alese pentru oaspeţi.



"Acum, este perioada anului în care copacii înfloresc. Este momentul când toţi se adună şi întâlnesc noul an", a declarat un vietnamez.



"Am cumpărat ramuri de piersic. Vrem ca atmosfera în casă să fie de sărbătoare", a zis un vietnamez.



Chinezii spun că de pe mese de nu trebuie să lipsească portocalele, care semnifică bogăție. Sărbătoarea durează 15 zile la rând, de la Luna Nouă până la cea Plină.