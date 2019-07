Anul acesta va fi a doua mare recoltă de grâu moale din istoria Franței

, scrie agerpres.ro. Agritel estimează pe plan naţional un randament la actuala recoltă de 7,82 tone pe hectar, cu 12% peste nivelul din 2018, când vremea nefavorabilă a afectat culturile, şi cu 7,5% peste media din ultimii cinci ani - excluzând recoltele excepţional de ridicate şi de scăzute din 2015 şi 2016."Deşi recoltarea nu s-a finalizat deplin în regiunile de lângă Canalul Mânecii, randamentele raportate sunt bune, nefiind afectate de temperaturile record", a apreciat Michel Portier, directorul firmei franceze de consultanţă Agritel.Suprafaţa semănată a urcat de asemenea cu 2,66%, la cinci milioane de hectare, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, se arată în raport.Soufflet, unul din cei mai mari exportatori de grâne din Franţa, estimează că recolta de grâu moale din acest an se va situa între 38 şi 39 de milioane de tone, dar încă trebuie recoltată 20-25% din recoltă.Franţa se aşteaptă să recolteze în acest an o cantitate de 37 milioane de tone de grâu, cu 8,5% mai mult decât în 2018, a anunţat luna aceasta Ministerul francez al Agriculturii cu ocazia publicării primelor sale estimări referitoare la recolta din acest an.