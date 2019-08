Anul aceasta vom avea o roadă bogată la struguri

Vom avea o roadă bogată la struguri. Reprezentanţii Oficiului Naţional al Viei şi Vinului estimează o recoltă cu până la 16 la sută mai mare decât anul trecut, când a fost stabilit recordul pentru ultimii 10 ani. În total, vorbim de o producţie de 700 de tone. Dacă rezultatele vor coincide cu estimările, ţara noastră va înregistra o creştere impresionantă pentru al treilea an consecutiv.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, randamentul din acest an ar putea fi de 5,3 tone la hectar. La prelucrare vor merge 330 de mii de tone de struguri, dintre care, cei mai mulţi sunt soiuri europene pentru vin, adică aproximativ 300 de mii de tone, iar restul, sunt soiuri hibride şi soiuri de masă.



Cei de la Minister au venit şi cu o recomandare privind preţul de achiziţie a strugurilor. Astfel, la o recoltă de până la 8 tone la hectar, soiurile de tip europene pentru vin ar trebui să coste minim 4 lei şi 75 de bani, cele de hibride nu mai puţin de 2 lei şi 50 de bani, iar soiurile de masă sunt estimate la preţul de 5 lei şi 50 de bani kilogramul.

Datele au fost prezentate în cadrul unei conferințe organizate de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.



"După datele noastre, recolta se aşteaptă ceva mai mult ca anul trecut, poate la vreo 15, 16 procente. În ceea ce priveşte situaţia, starea fito-sanitară, calitatea strugurilor e excepţională", a spus directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin.



Producătorii de vin spun că, pe de o parte, îi bucură recolta generoasă, iar pe de altă parte, îi îngrijorează faptul că strugurii ar putea fi vânduţi la un preţ atât de mic.



"Un preţ mai jos de cinci lei dacă o să fie la struguri, deja o să fie nerentabilă producerea de struguri. Deci trebuie să fie de la 5 lei în sus, eu vorbesc despre preţuri fără TVA. Pentru a obţine un venit, sigur că ar fi necesar un preţ de la şase lei în sus", a spus viticultorul, Valerian Bejan.



Deşi majoritatea producătorilor au rămas cu vin în stocuri, aceştia spun că nu vor micşora preţurile, întrucât costurile de producere rămân destul de mari.



"Un preţ de vin se începe a calcula de la costul strugurilor. Deci, dacă noi avem nişte costuri mai mari în câmp, atunci care este rostul să lucrăm în pierdere? A mai crescut plata muncii, oamenii vor totuşi să aibă un salariu mai bun, şi toate restul; combustibil, pesticide şi toate se adună", a spus directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin.



Pentru ca vinificatorii să nu rămână cu stocuri mari la sfârşit de sezon, autorităţile le recomandă să diversifice producţia.



"Sunt ţări în care exporturile şi vânzările cu mult au căzut comparativ cu Moldova. Posibil noi din ce în ce mai mult ne gândim la diversificarea produselor din struguri. Să facem altceva decât vin şi alcool, de exemplu noi de gândim la must concentrat, la must proaspăt pentru copii, la must gazificat. "



Anul trecut au fost prelucrate 256 de mii de tone de struguri, din care s-au obţinut 16,5 milioane decalitri de vin, peste două milioane decalitri de vin spumant şi aproape cinci milioane decalitri de distilat.