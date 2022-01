Anul 2021. Un an special pentru fotbalul moldovenesc

2021 a fost unul cu bune şi cu rele pentru fotbalul moldovenesc. Echipa naţională a dezamăgit din nou, încheind anul cu înfrângeri pe linie, însă Sheriff Tiraspol a reuşit o adevărată minune, calificându-se, în premieră, în faza grupelor Ligii Campionilor, cea mai tare competiţie intercluburi din lume.Anul a început cu noi speranţe pentru microbiștii din țara noastră, iar asta după ce italianul Roberto Bordin a preluat echipa naţională. El a semnat un contract valabil până la sfârşitul lunii noiembrie.Debutul a fost promiţător. Moldova a remizat cu Insulele Feroe în primul meci din cadrul preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Partida jucată la Chişinău s-a terminat cu scorul de 1-1, iar golul echipei noastre a fost marcat de Ion Nicolăescu.Peste câteva zile, pe 28 martie, a urmat un adevărat dezastru pentru naționala de fotbal. Echipa țării a fost umilită de reprezentativa Danemarcei cu scorul de 8-0. Aceasta este cea mai categorică înfrângere din istoria primei reprezentative."Tricolorii" nu şi-au mai revenit nici în următorul meci. Ai noştri au cedat, pe teren propriu, în fața Israelului cu 1-4.Reprezentativa țării noastre a început foarte bine partida jucată pe stadionul Zimbru și a fost echipa care a deschis scorul. Cătălin Carp a înscris în minutul 29, acesta fiind al doilea său gol la națională. Moldova nu au reușit să păstreze avantajul până la pauză. Oaspeții au marcat golul egalizator în prelungirile primei reprize prin atacantul lui PSV Eindhoven, Eran Zahavi.Partea a doua a meciului a început cu ghinion pentru echipa națională a Moldovei, care a rămas în inferioritate numerică în minutul 50. Ion Nicolaescu a primit direct cartonașul roșu după ce a împins un adversar.Cu un om mai puțin în teren selecționata noastră nu a rezistat mult și în doar nouă minute a încasat trei goluri. Au marcat pe rând Manor Solomon, Munas Dabbur și Bibras Natcho."Tricolorii" au jucat următorul meci peste două luni, amicalul de pe teren propriu cu Azerbaidjan. Naţionala Moldovei a învins cu 1-0 şi a obţinut astfel prima victorie după o pauză de doi ani. Golul decisivi a fost marcat de Vitalie Damaşcan în minutul 8.Naţionala a luat o pauză, iar peste o scurtă perioadă pe arena internaţională un intrat cluburile moldoveneşti. Milsami Orhei, Petrocub Hânceşti şi Sfântul Gheorghe Suruceni au debutat în noua competiţie UEFA Conference League, iar Sheriff şi-a început aventura în preliminariile Ligii Campionilor.Sfântul Gheorghe Suruceni, deţinătoarea Cupei şi Supercupei Moldovei, a fost eliminată din primul tur preliminar al UEFA Europa Conference League de gruparea albaneză Partizani Tirana. "Sfinţii" au pierdut meciul tur cu 2-5 iar în retur au cedat cu 2-3. În schimb, Petrocub Hânceşti a reuşit calificarea în runda următoare.Discipolii lui Lilian Popescu au remizat cu formaţia macedoniană, FK Sileks, scor 1-1, iar în a doua manșă, disputată pe stadionul Zimbru din Chișinău, "leii" s-au impus la limită cu 1-0. Golul calificării a fost marcat în al 5-lea minut de prelungiri de Mihail Platica.Milsami Orhei a produs o adevărată surpriză în această fază a competiţiei, eliminând-o pe FK Sarajevo, chiar dacă nu era considerată favorită în dubla manşă. "Vulturii roșii" au remizat cu multipla campioană a Bosniei și Herțegovinei, în meciul tur. Partida jucată la Orhei s-a terminat cu scorul de 0-0.În retur, orheienii au dispus cu 1-0, Radu Gînsari marcând golul decisiv.Din păcate, pentru Petrocub şi Milsami aventura europeană s-a terminat în turul secund al UEFA Conference League. Echipa din Hânceşti a fost eliminată de gruparea turcă Sivasspor, care s-a impus în ambele meciuri cu acelaşi scor de 1-0. Milsami a fost învinsă clar de echipa suedeză IF Elfsborg, scor general 0-9.Campioana Moldovei, Sheriff a început drumul european în partida cu Teuta Durres, echipă pe care "viespile" au eliminat-o în turul doi preliminar al Ligii Campionilor.După victoria cu 4-0 din prima manșă, echipa antrenată de Iuri Vernidub a învins-o cu 1-0 pe campioana Albaniei.Adama Traore a marcat o bijuterie de gol după un corner, în minutul 6.În următorul tur, Sheriff a învins-o în dublă manşă pe Alashkert Erevan cu scorul de general de 4-1.Astfel, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, Sheriff Tiraspol a jucat cu Steaua Roșie Belgrad.Spre surprinderea tuturor, Sheriff a reușit să se califice în play-off-ul Ligii Campionilor. "Galben-negrii" au eliminat-o pe titrata formaţia sârbă cu scorul general de 2-1.După remiza din tur, scor 1-1, campioana Moldovei a învins cea mai bună echipă a Serbiei cu 1-0 în meciul disputat la Tiraspol. Danilo Arboleda a marcat singurul gol în prelungirile primei reprize.Sheriff nu s-a oprit aici, iar marea surpriză abia urma. În play-off, gruparea tiraspoleană a jucat cu Dinamo Zagreb şi a reuşit miracolul. "Galben-negrii" s-au impus în prima manşă cu 3-0, iar partida retur s-a terminat fără goluri. Astfel, Sheriff s-a calificat în premieră pentru fotbalul moldovenesc în grupele Ligii Campionilor.Peste câteva zile, Sheriff şi-a aflat adversarii din această fază a competiţiei.În urma tragerii a sorți de la Istanbul, echipa din Tiraspol a fost repartizată în grupa D, alături de celebra formaţie Real Madrid, redutabila grupare din Italia, Inter Milano, dar şi multipla campioană a Ucrainei, Şahtar Doneţk.Sheriff a fost lăsată să se pregătească de debutul în Liga Campionilor, iar în prim plan a revenit echipa naţională.Moldova a jucat pe teren propriu cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial din 2022. "Tricolorii" au fost învinşi cu 0-2. Oaspeții au marcat câte un gol în fiecare repriză prin Christoph Baumgartner şi respectiv Marko Arnautovic.Meciul însă a fost umbrit de un incident fără precedent. Confruntarea a început cu o întârziere de 30 de minute și asta din cauza unei drone, care survola deasupra stadionului Zimbru.Oficialii meciului au permis ca partida să înceapă după ce au fost asigurați că problema a fost înlăturată, iar echipele au revenit de la vestiare.Ulterior, poliţia a aflat din cauza cui meciul Moldova - Austria a început cu întârziere.Drona îi aparţinea unui copil de 13 ani. Potrivit oamenilor legii, familia copilului locuiește în apropiere de stadion, iar acesta încerca să filmeze un video pentru rețelele de socializare.Peste o lună, Federaţia Moldovenească de Fotbal a fost amendată de FIFA cu 30.000 de franci elveţieni, echivalentul a aproximativ 580 de mii de lei.Moldova a continuat seria neagră şi a pierdut şi următorul meci, cel cu Scoţia, jucat la Glasgow."Tricolorii" au pierdut cu 0-1, iar singurul gol al meciului jucat pe "Hampden Park" a fost marcat în minutul 14 de Lyndon Dykes.Când părea că mai rău nu se poate, echipa ţării s-a făcut de râs, pierzând şi meciul din deplasare cu Insulele Feroe, scor 1-2.În partida de la Torshavn, gazdele au deschis scorul în minutul 68 prin Klæmint Olsen, iar peste alte patru minute și-au dublat avantajul prin Heini Vatnsdal. "Tricolorii" au redus din diferență în minutul 84, prin Nicolae Milinceanu, jucător intrat pe teren pe parcursul reprizei secunde.După meciurile echipei naţionale din septembrie, toţi microbiştii din ţară aşteptau cu sufletul la gură debutul Sheriff-ului în faza grupelor Ligii Campionilor, cea mai tare competiţie inter-cluburi din Europa.Formaţia din Tiraspol nu a dezamăgit şi a reuşit să învingă în primul meci jucat pe teren propriu pe Şahtar Doneţk cu 2-0.Campioana Moldovei a deschis scorul în minutul 16, prin Adama Traore, care a profitat de pasa lui Cristiano.Șahtar, de 13 ori campioană a Ucrainei, echipă care are în palmares Cupa UEFA, cucerită în 2009, a dominat și a creat mai multe ocazii de gol. Contrar cursului jocului, Sheriff a înscris încă o dată. Momo Yansane a stabilit scorul final în minutul 62, din pasa aceluiași Cristiano.Peste două săptămâni a urmat partida de vis cu Real Madrid. Sheriff a jucat cu celebra formaţie pe legendarul stadion "Santiago Bernabeu".Campioana Moldovei a reuşit un adevărat miracol şi a învins echipa galactică, scor 2-1."Viespile" au marcat primul gol în minutul 25, atunci când Cristiano a centrat perfect în interiorul careului, acolo unde aștepta Jasurbek Yakhshiboev. Acesta a trimis balonul cu capul și l-a învins pe Thibaut Courtois."Galacticii" au ratat mai multe ocazii la poarta oaspeților. Eden Hazard ar fi putut restabili egalitatea în minutul 36. Belgianul a șutat puternic la poarta Sheriff-ului, dar Giorgos Athanasiadis, care avea să fie desemnat omului meciului, a anticipat foarte bine și a păstrat scorul neschimbat.Gazdele au egalat totuşi în repriza secundă prin Karim Benzema, care a înscris din penalty.Sheriff a luptat desăvârșit și, în minutul 90, a dat lovitura de grație. Sebastien Thill a marcat golul victoriei din pasa lui Adama Traore."Sunt foarte fericit. Sunt mândru de echipă și de jucătorii mei, care au produs un miracol. Continuăm să ne trăim visul."Pe această notă pozitivă, Sheriff a luat o pauză în Cupele Europene, iar în prim-plan a revenit echipa naţională. "Tricolorii" au disputat în octombrie alte 2 partide din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar, însă fără succes. Moldova a jucat cu Danemarca, echipă care a venit la Chişinău în calitate de semifinalistă a Campionatul European din 2020. "Nordicii" s-au impus fără mari emoţii în partida de pe stadionul Zimbru, scor 4-0.Discipolii lui Roberto Bordin au rezistat până în minutul 23, atunci când Andreas Skov Olsen a înscris primul gol. Peste alte 10 minute, oaspeţii au obținut un penalty, iar căpitanul Simon Kjaer a transformat lovitura de la punctul cu var. Danemarca nu s-a liniștit și a continuat să pună presiune la poarta gazdelor. Până la pauză, Christian Norgaard și Joakim Mæhle au marcat și ei câte o dată.În repriza secundă, Danemarca nu a mai forțat așa cum a făcut-o până la pauză. Chiar și așa, Moldova nu a reușit să trimită vreun șut pe cadrul porții sau în afara lui, iar scorul a rămas neschimbat.Selecționata de fotbal a Moldovei a înregistrat a șaptea înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului Mondial din 2022 peste câteva zile. "Tricolorii" au cedat, la limită, în meciul din deplasare cu Israelul, scor 1-2.La gazde, Eran Zahavi a marcat în prima repriză, iar Munas Dabbur a înscris după pauză.Moldova a rămas în inferioritate numerică în minutul 85, atunci când Oleg Reabciuk a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault și a fost eliminat. Chiar și așa, naționala țării noastre a marcat golul de onoare. Ion Nicolăescu a trimis balonul în poartă în prelungiri.După meciurile naţionalei, Sheriff şi-a continuat visul în Liga Campionilor. Pentru "galben-negri" a urmat dubla cu Inter Milano. Sheriff a pierdut meciul de pe "San Siro", scor 1-3, iar Sebastian Thill a marcat un gol de generic direct din lovitură liberă.Sheriff a pierdut fără drept de apel şi meciul retur jucat la Tiraspol. Echipa antrenată de Iurii Vernidub a fost învinsă cu acelaşi scor 1-3. Golul echipei gazde a fost a marcat de Adama Traore pe final de meci.În noiembrie, echipa naţională a Moldovei a jucat ultimele două partide din preliminariile Campionatului Mondial."Tricolorii" au pierdut meciul de pe teren propriu cu reprezentativa Scoției cu 0-2 .Fundașul Nathan Patterson a deschis scorul în minutul 38, după o pasă a lui John McGinn. În repriza secundă, același Patterson a urcat din nou în atac și a pasat decisiv la golul lui Che Adams.În minutul 81, Moldova a obținut un penalty. Arbitrul l-a dictat după ce a apelat la sistemul VAR, lucru care s-a întâmplat, în premieră, într-un meci pe stadionul Zimbru. Vadim Rață a ratat, însă, lovitura de la 11 metri.În ultima etapă, "tricolorii" au pierdut meciul jucat la Klagenfurt cu Austria, scor 1-4.Selecționata noastră a avut un debut de partidă de coșmar. Marko Arnautovic a deschis scorul încă din minutul 4, iar Crisopher Trimmel a dublat avantajul gazdelor peste 18 minute.Moldova a încasat al treilea gol după pauză. Arnautovic a înscris din penalty în minutul 55. "Tricolorii" au redus din handicap puțin mai târziu prin Ion Nicolaescu.Echipa țării nu a mai fost în stare să înscrie, însă pe final au făcut-o austriecii. Dejan Ljubicic a stabilit scorul final în minutul 83, iar discipolii lui Roberto Bordin au suferit a noua înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului Mondial.Selecționata Moldovei s-a clasat pe ultimul loc în grupă cu un punct acumulat în cele 10 meciuri. După evoluţia slabă în acest an, Federaţia Moldovenească de Fotbal nu i-a prelungit contractul lui Roberto Bordin, iar acesta a plecat de la naţională. În scurt timp, FMF a anunţat că Serghei Cleşcenco este noul selecţioner al primei reprezentative.După ce echipa naţională şi-a încheiat evoluţia în campania preliminară, Sheriff Tiraspol a disputat la final de an ultimele două meciuri din cadrul fazei grupelor Ligii Campionilor."Galben-negrii" au jucat pe teren propriu cu Real Madrid, iar la Tiraspol a venit cea mai titrată echipă a competiţiei cu toate vedetele.Sheriff nu a reuşit să impresioneze şi a fost învinsă de redutabila formaţie spaniolă cu 0-3.Gazdele au rezistat doar o jumătate de oră fără gol. David Alaba a deschis scorul după ce șutul său din lovitură liberă a fost deviat de zid.Toni Kroos a majorat diferența chiar înainte de pauză cu un șut care a zguduit transversala și apoi a intrat în poartă.Tot la finalul primei reprize a avut loc un moment cu totul și cu totul inedit. Un copil a pătruns pe teren și i-a cerut autograf lui Karim Benzema. Atacantul nu l-a refuzat și chiar l-a îmbrățișat pe micul suporter, care a revenit fericit în tribune. Ulterior, imaginile video au devenit virale pe internet şi a acumulat milioane de vizualizări.Gestul copilului l-a inspirat pe Karim Benzema, care a stabilit scorul final în mitanul secund cu un șut plasat din marginea careului.În ultima partidă din faza grupelor, tiraspolenii au jucat, la Kiev, cu Şahtar Doneţk, iar meciul nu avea nicio miză doar decât cea financiară.Trupa lui Iurii Vernidub a încheiat cu capul sus parcursul în Liga Campionilor, remizând cu Șahtar Donețk, scor 1-1. "Minerii" au marcat în minutul 42 prin Fernando."Viespile" au smuls un punct grație lui Boban Nikolov, care a înscris în al treilea minut de prelungiri.Sheriff s-a clasat pe locul trei în grupă şi s-a calificat în play-offul Ligii Europei, acolo unde s-a stabilit ulterior că se va confrunta cu Sporting Braga.Clubul tiraspolean şi-a asigurat aproape 24 de milioane de euro după evoluţia în Liga Campionilor.Transmisiunea meciurilor echipei naţionale a Moldovei, cât şi cele a Sheriff-ului de pe teren propriu au fost asigurată de General Media Group Production. Provocarea cea mare a fost meciul cu Real Madrid.Partida istorică dintre a apărut pe milioane de televizoare din întreaga lume graţie muncii titanice depuse de GMG Production.Dacă un meci de fotbal durează două ore, atunci pentru pregătirea producției TV e nevoie de două zile. Totul a început cu transportarea echipamentului la Tiraspol - o televiziune pe patru roţi, cinci maşini responsabile de semnal, vehicule pentru elemente grafice, dar şi de o armată de profesionişti.Au fost instalate 17 camere video, fiecare cântăreşte 7 kilograme, iar stativul 10 kilograme.Vitalie Maistru a fost producătorul meciurilor din Champions League. El are un caiet de sarcini care trebuie îndeplinit cu stricteţe în concordanţă cu standardele UEFA."Este o producţie de un nivel înalt. Spuneam că există anumite cerinţe care trebuie respectate. Din acest motive cred că deja este un moment istoric. Ziceam că este echipa cea mai titrată din această competiţie. Inclusiv ar trebui să ne echivalăm cumva şi să ne punem pe aceeaşi treaptă cu echipa care vine la Tiraspol."Semnalul a fost preluat din carul de producţie şi transmis la satelit, cu ajutorul echipamentelor de ultimă generaţie."Este extrem de complicat din punct de vedere tehnic, pentru ca televiziunea mobilă este interconectată cu mai multe segmente tehnice cum ar fi VAR-ul, salutia grafica de la Deltatre, iar tot mixul din carul de productie pleacă spre staţiile mobile de emisie spre satelit."Pentru partida Sheriff - Real la Tiraspol a venit o armată de jurnalişti, fiecare dintre ei cu diverse solicitări de interviuri înainte şi după meci, poziţii pentru comentatori.AMB COMENTATORICot la cot cu jurnalişti din din alte ţări a muncit şi colegul nostru Radu Galbur, pentru care e o onoare să facă parte din echipa General Media Group Production."Fotbaliştii ambelor formaţii fac declaraţii după meci chiar în această zonă. Imediat după meci ei sunt solicitaţi de jurnalişti care apropo pe lângă echipa noastră, la meci lucrează jurnalişti de pe întregul continent."Meciul produs de General Media Group Production a fost urmărit de fiecare al cincilea telespectator la PRIME şi la CANAL 3, adică de aproximativ 250 de mii de oameni din Moldova şi multe alte milioane din întreaga lume."Povestea frumoasă a Sheriffului nu s-a încheiat aici. Chiar dacă a pierdut meciul cu Real Madrid, echipa tiraspoleană s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Ligii Europei. Aici Sheriff va juca cel puţin o partidă. Radu Galbur, Vitalie Postolache, de la Tiraspol".Sheriff şi-a aflat adversarul în urma tragerii la sorţi desfăşurate la mijlocul lunii decembrie. Gruparea tiraspoleană va juca în această fază a competiţiei cu formaţia lusitană Sporting Braga. Partidele din dubla manşă se vor disputa pe 17 şi respectiv 24 februarie.Anul fotbalistic s-a terminat cu premierea laureaţilor. Oleg Reabciuk a fost desemnat pentru a doua oară la rând cel mai bun fotbalist moldovean al anului. Fundașul echipei Olympiakos Pireu a fost anunțat câștigător la Gala Fotbalului, desfășurată într-un format inedit și transmisă online de federația de profil.În cadrul evenimentului au fost numiți și ceilalți laureați ai anului. Astfel, cel mai bun portar a devenit Georgios Athanasiadis de la Sheriff Tiraspol, iar coechipierii lui, Cristiano și Sebastien Thill – cel mai bun fundaș și, respectiv, cel mai bun mijlocaș.Vladimir Ambros de la Petrocub Hâncești a fost desemnat atacantul anului în fotbalul moldovenesc. Distincția „antrenorul anului” i-a revenit lui Iurii Vernidub de la Sheriff.Titlul de cea mai bună fotbalistă pentru al treilea an la rând a fost obținut de Natalia Munteanu, portarul clubului Dinamo Minsk și al naționalei Moldovei.