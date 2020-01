Anul 2019 - al doilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice. Ce spun specialiştii

Anul 2019 a fost al doilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice, după 2016, când temperatura medie a fost cu doar 0,04 grade mai mare față de cea din 2019, anunță Organizația Meteorologică Mondială, Administrația Națională a Oceanelor și Atmosferei (NOAA) din SUA și NASA.Informațiile prezentate de către cele trei organizații vin la doar o săptămână după un raport similar al Serviciului Copernicus privind schimbările climatice al Uniunii Europene.De asemenea, anul 2019 a doborât mai multe recorduri meteorologice. Astfel, a fost cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice în Europa, dar și anul cu cele mai ridicate temperaturi medii ale oceanelor. Totodată, a fost și al doilea cel mai ploios an din istoria Statelor Unite, scrie tvr.ro Specialiștii susțin că recordurile doborâte de anul 2019 reprezintă o dovadă a schimbărilor climatice cu care se confruntă planeta. „Ne confruntăm deja cu consecințele încălzirii globale”, a declarat săptămâna aceasta Noah Diffenbaugh, profesor la Universitatea Stanford.Cei mai calzi cinci ani de la începutul măsurătorilor meteorologice, în 1880, au fost anii 2015-2019.