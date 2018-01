Anul 2018 a început cu un eveniment astronomic spectaculos. Moldovenii au fost IMPRESIONAŢI de ce au văzut pe cer

Anul 2018 a început cu un eveniment astronomic spectaculos: aşa numita super-lună sau lună albastră, când satelitul natural al Terrei se află la cea mai mică distanţă de planeta noastră.

Luna plină, mai mare şi mai luminoasă decât de obicei, a fost vedetă noaptea trecută. Moldovenii au profitat de ocazie şi au ieșit la o plimbare în parc pentru a regina nopţii.



Locuitorii Capitalei au fost impresionaţi de frumusețea Lunii:



"O seară romantică. Plimbare în parc sub clar de luna. E mult mai mare, se vede mai clar și luminează mai tare".



"Se observă foarte bine conturul lunii și anume se observă și norii care sunt într-un fel de cerc. E foarte frumos".



Oamenii spun că Super-Luna le transmite o energie pozitivă: "Mai luminos, mă simt mai fericit."



Tinerii și-au scos telefoanele pentru a filma și fotografia Super-Luna. Unii oameni cred că fenomenul are legătură cu venirea noului an:



"În legătură cu Anul Nou, luna luminează mai tare decât în zilele obișnuite".



Alții, însă, nu cred în superstiții legate de acest fenomen: "Nu sunt foarte superstițioasă. Nu cred în fenomene paranormale".



Super-Luna a atins maximul, spre dimineață, la ora 04:24. Moldovenii însă nu s-au putut bucura de acest moment din cauza cerului înnorat. În alte ţări, însă, fenomenul a fost vizibil. Luna orbitează în jurul Terrei şi face o rotaţie completă în aproximativ 28 de zile. Pentru că orbita are o formă eliptică, există un moment în care satelitul natural este la cea mai mare distanţă de Pământ - aşa numitul apogeu - şi un moment în care se află la cea mai mică distanţă - numit perigeu. În funcţie de poziţia faţă de soare şi Pământ, sunt diferite faze ale lunii, când satelitul natural este vizibil parţial sau în totalitate, şi atunci avem luna plină. Atunci când luna plină coincide cu luna la perigeu, apare acest fenomen de super-lună. Luna ianuarie mai are o surpriză pentru noi: pe 31 ianuarie vom avea o eclipsă lunară, ceea ce înseamnă că luna va fi acoperită de umbra Pământului.