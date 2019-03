Antreprenorii care gestionează buticurile din pasajele subterane ale Capitalei ar putea rămâne fără afacere. Care este motivul

Antreprenorii care gestionează mai multe buticuri din pasajele subterane ale Capitalei ar putea rămâne fără afacere. Primarul Ruslan Codreanu a anunţat că va rezilia contractele cu ei, din cauza datoriilor de mii sau, în unele cazuri, de milioane de lei pe care le au faţă de municipalitate.

Proprietarul mai multor magazine din pasajul de la intersecţia bulevardului Ştefan cel Mare şi a strazii Ismail se eschivează de 13 ani să achite chiria. Aşa că Primăria a depus o plângere în instanţa de judecată. Nu am reuşit să-l găsim pe administratorul buticurilor din subterană pentru comentarii. Vânzătorii spun că nu vor să rămână fără muncă.



"Buticul ăsta e deschis din anul 2000. Noi suntem de acord să facem contract direct cu Primăria. Dacă închid acest butic, atunci mor."



"Foarte mulţi oameni riscă să rămână fără lucru şi este foarte rău"



Unii locuitori ai Capitalei cred că pasajele vor rămâne de izbelişte, dacă Primăria va rezilia contractele.



"Cred că încă şi mai straşnic va fi fiindcă nu vor fi atâtea lumini. Dacă se va avea grijă, va fi ok, dar dacă nu, nu ştiu "



"Nu trec atât de des pe aici, dar aş putea spune că sunt mulţumită. Sunt alte pasaje care nu au nici iluminații, dar asta e bun.



O datorie de aproape 800 de mii de lei a acumulat şi afaceristul care a deţinut mai multe buticuri din pasajul subteran de la intersecţia bulevardului Dacia şi a străzii Teilor, din sectorul Botanica. În prezent, toate spațiile comerciale sunt închise.



Potrivit Direcţiei transport public, în Capitală sunt opt agenţi economici care nu plătesc pentru spaţiul închiriat în pasajele subterane.



"Noi am câştigat în instanţă, inclusiv Curtea Supremă de Justiţie, deci ei sunt obligaţi acum să ne plătească nouă pentru arenda care nu au plătit-o de vreo 10 ani", a declarat Ruslan Codreanu.



Un metru pătrat ajunge să coste lunar între 25 şi 94 de lei. În Chişinău sunt 20 de subterane.