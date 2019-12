Antrenorul portughez Jose Mourinho revine pentru prima dată în Teatrul Viselor

Foto: gsp.ro

După ce a plecat pe Old Trafford de la cârma "diavolilor roșii", antrenorul portughez Jose Mourinho revine pentru prima dată în "Teatrul Viselor".



O face din postura de antrenor al formaţiei Tottenham Hotspur din Londra. Lusitanul vrea ca discipolii săi să obţină cu orice preţ victoria în meciul cu Manchester United din etapa a 15-a din Premier League.



"Mou" a antrenat "diavolii roşii" între 2016 şi 2018, astfel că partida din acestă seară este una specială pentru el.



"Să revin pe Old Trafford înseamnă să revin acolo unde am fost fericit. Pot să spun că am fost fericit. Am o relaţie foarte bună cu suporterii lui Manchester United. Aştept ca ei să-mi arate respect, dar înţeleg că ceea ce-şi doresc e contrariul a ceea ce îmi doresc eu. Eu vreau ca Tottenham Hotspur să învingă", a menţionat Jose Mourinho.



La moment Tottenham Hotspur se află pe locul 5 în clasament, iar Manchester United - pe 9. Presa britanică anunţă că Ole-Gunnar Solskjær, actualul antrenor al "diavolilor roşii", va fi demis dacă echipa sa va pierde meciul din această seară şi pe cel din weekend, cu Manchester City. Norvegianul însă nu-şi face griji de o posibilă despărţire de club.



"Voi reacţiona normal, nu am absolut nicio problemă. Uneori te ia râsul când citești în presă despre ce ai fi spus. Dar eu, cel puțin, știu despre ce fel de surse este vorba. Nu sunt surse veridice. Sunt nişte invenţii a cuiva, sunt doar minciuni", a declarat Ole-Gunnar Solskaer.



Solskjaer a devenit antrenor principal al lui Manchester United în luna martie a anului curent, până atunci el asigurând interimatul răstimp de 3 luni.



Presa britanică scrie că argentinianul Mauricio Pochettino, demis recent din postul de antrenor al lui Tottenham Hotspur, este considerat favorit să preia tocmai șefia băncii tehnice a "diavolilor roşii", dacă tehnicianul norvegian va fi pus pe libert.

