Antrenorul Jurgen Klopp va dona unu la sută din salariul său în scopuri caritabile

scrie agerpres.ro. Klopp, desemnat cel mai bun antrenor al anului, luni seara, în cadrul Galei Premiilor ''The Best'' FIFA de la Milano, după ce a cucerit trofeul Ligii Campionilor în sezonul trecut cu Liverpool, a declarat că face parte din familia ''Common Goal''.Programul caritabil a fost creat în 2017, la iniţiativa mijlocaşului spaniol Juan Mata, de la Manchester United, şi are ca scop să ''genereze schimbare socială şi să îmbunătăţească viaţa''.''Sunt foarte mândru şi fericit să anunţ că de azi sunt un membru al familiei Common Goal. Puţină lume ştie de el, iar dacă nu, să-l caute pe Google. E un lucru extraordinar'', a declarat Klopp.BBC a precizat că Jurgen Klopp câştigă circa 10 milioane de lire sterline pe an.