Antrenorul Claudio Ranieri va pleca de la AS Roma la finalul sezonului

foto: skysports.com

Claudio Ranieri, antrenorul clubului AS Roma, a confirmat că nu îşi va prelungi contractul şi va părăsi echipa la finalul acestui sezon. Anunţul a fost făcut înaintea meciului cu Juventus Torino în etapa a 36-a a Campionatului Italiei de fotbal.



Cu 3 etape până la final, "lupii" împart cu AC Milan locurile 5 şi 6 în clasament.



"Am venit la AS Roma cu tot entuziasmul și bunăvoința mea, deoarece sunt un suporter al acestei echipe. Activitatea mea de aici se va încheia la finalul sezonului", a declarat Claudio Ranieri, antrenor AS Roma.



Ajuns la 67 de ani,Ranieri a fost instalat în funcţie la începutul lunii martie, când l-a înlocuit pe Eusebio Di Francesco.

Tehnicianul a cucerit titlul de campion al Angliei în 2016 cu Leicester City, dar peste 9 luni a fost demis din cauza rezultatelor slabe. În sezonul următor el a antrenat-o echipa franceză FC Nantes până a semna cu clubul englez Fulham, în noiembrie 2018.



Claudio Ranieri a mai pregătit-o pe AS Roma în perioada 2009-2011.