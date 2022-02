Antrenorul Bogdan Macovei va debuta în calitate de antrenor la Olimpiada de la Beijing

A reprezentat Republica Moldova la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, iar acum va debuta în calitate de antrenor la Olimpiada de la Beijing. Este vorba despre Bogdan Macovei.

Fostul sportiv, născut la Vatra Dornei, România, a concurat în proba de sanie, iar după ce și-a încheiat cariera la finalul Olimpiadei din 2014 de la Soci și-a stabilit obiectivul de a crește o nouă generație de sportivi în Republica Moldova.



„Nu am să uit niciodată momentul când la plecarea de la Soci în aeroport m-am întâlnit cu domnul Juravschi care m-a întrebat ce fac mai departe. I-am zis că vreau să creez o echipă cu sportivi moldoveni și am început acest drum.”, a relatat Bogdan Macovei, antrenor.



Bogdan Macovei a început totul de la zero cu tineri care nu au practicat niciodată această probă de sport. Între timp, în lot au rămas Doina Descalui, Ion Șișcanu și Iulian Oprea, care au trecut toate etapele sub bagheta antrenorului și au ajuns să concureze de la egal la egal cu cei mai buni sportivi ai planetei.

În acest an, visul lui Bogdan Macovei s-a îndeplinit. Eleva sa Doina Descalui s-a calificat la Olimpiadă. Mai mult, ea a devenit prima femei care ne va reprezenta țara în proba de sanie la Jocurile Olimpice.



„Au fost mulți și diferiți, unii au venit și au plecat, dar uite că ei au rămas Doina, Ion și Iulian. Ei sunt cu cea mai mare experiență. E greu! Când începi de la zero încerci să pui în practică tot ce ai învățat și să le transmiți sportivilor. Al doilea vis devenit realitate. Iată-ne aici la Jocurile Olimpice. Avem un sportiv, am putut avea și mai mulți, dar a fost dificil.”, a spus antrenorul, Bogdan Macovei.



Bogdan Macovei este în fața debutului său ca antrenor la Olimpiadă, iar emoțiile sunt la fel de mari ca și atunci când el concura pe pârtia olimpică.



„E un sport complicat. Este ușor de văzut la televizor, dar lângă pârtie e altceva. Marea ei realizare este că a reușit să ajungă aici. Emoțiile sunt mari. Tot ce îmi doresc e ca ea să aibă patru coborâri în siguranță. Să fie constantă în coborâri, să fie calmă.”



Doina Descalui va debuta luni, 7 februarie, la Olimpiadă. Concursul va începe în jurul orei 14:00, ora Moldovei.