Antrenorii care au pregătit sportivi medaliați la Jocurile Olimpice vor primi o indemnizaţie pe viaţă

FOTO: PUBLIKA.MD

Veste bună pentru antrenorii care au pregătit sportivi medaliați la Jocurile Olimpice şi campionatele europene sau mondiale. Aceştia vor primi o indemnizaţie pe viaţă, care va fi achitată lunar. Documentul a fost aprobat astăzi de Parlament. Potrivit noilor prevederi, de alocaţie vor beneficia antrenorii care au un stagiu de activitate de cel puţin 20 de ani. În prezent, sunt aproximativ 10 antrenori care întrunesc condiţiile şi care vor beneficia de indemnizaţie.



Unul dintre aceştia este antrenorul de box, Petru Caduc. Acesta munceşte zi de zi în sala de antrenamente de aproape 40 de ani. Caduc a pregătit de-a lungul timpului peste 100 de sportivi care au devenit campioni naţionali şi premianţi ai competiţiilor internaţionale.



"Toate rezultatele unui sportiv e munca antrenorului. Închipuiţi-vă dacă nu eram eu, Caduc, la Grimăncăuţi, câte medalii nu erau în palmares. Ultimele medalii olimpice tot eu le-am adus. Antrenorul este o persoană care sacrifică chiar și viaţa familială. Eu, de exemplu, nu am văzut practic cum au crescut copiii mei. M-am dedicat sportului de performanţă. Cred că noi merităm”, a spus antrenorul de box, Petru Caduc.



Un alt antrenor emblematic al sportului moldovenesc este Gheorghe Guţu. Acesta instruieşte halterofilii din ţară noastră din 1978.



"Este o idee și o inițiativă pozitivă. Demult se așteaptă așa ceva. Permanent se primește că sportivii obțin rezultate, iar lucrul antrenorului rămâne după culise. Este o muncă foarte, foarte grea", a spus antrenorul lotului național de haltere, Gheorghe Guţu.



Indemnizația pe viață va fi o motivație suplimentară pentru antrenorii experimentați din țara noastră. De această părere este şi antrenorul de lupte greco-romane, Mihai Cucu, care are un stagiu de muncă de peste 30 de ani.



"E o noutate foarte bună. Antrenorul ceilalți vor avea un stimul să lucreze, vor avea stimul să aducă un rezultat oarecare. Este ca un salariu în plus. Este foarte bine", a spus antrenorul de lupte greco-romane, Mihai Cucu.



Cheltuielile pentru implementarea proiectului sunt de circa 550 mii de lei anual - banii vor fi alocaţi din bugetul de stat.