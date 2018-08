ANTRENOR NOU, OBIECTIVE MARI. Sorin Colceag vrea să o readucă pe Zimbru în Europa

Sorin Colceag a preluat săptămâna trecută banca tehnică a clubului Zimbru Chişinău şi a devenit astfel al 5-lea antrenor român care pregăteşte echipa din capitală.



Românul a recunoscut că trebuia să ajungă la Zimbru încă de iarna trecută. De atunci, conducerea clubului a schimbat 2 antrenori, Valdimir Aga şi Sergiu Secu.



"Aşa după cum au parcurs discuţiile trebuia să ajung la Zimbru încă în iarnă. În România eram implicat într-un proiect frumos, dar am avut o înţelegere cu patronul care conduce acest proiect. A fost o chestie de onoare", a spus antrenorul Zimbru, Sorin Colceag.



Debutul la Zimbru a fost unul aproape reuşit. "Galben-verzii" au remizat cu Milsami la Orhei, scor 1-1. Sorin Colceag îşi propune în continuare obiective îndrăzneţe.

Tehnicianul român vrea să readucă echipa din strada Butucului pe arena europeană. Zimbru a evoluat ultima dată în cupele europene inter-cluburi acum doi ani.



"Cupele europene. Zimbru nu poate gândi altceva decât performanţă, iar performanţa înseamnă cupele europene.

Clubul acesta are tradiţie, are istorie şi trebuie respectate. Eu nu pot decât să am plăcerea şi bucuria să particip la această istorie. Sunt convins că împreună cu jucătorii vom îndeplini obiectivele", a spus antrenorul Zimbru, Sorin Colceag.



Fostul portar, Sorin Colceag are 46 ani şi a exercitat funcţia de selecţioner al echipei naţionale de juniori "Sub-17 ani" a României. El a mai pregătit şi echipa Metaloglobus Bucureşti, dar a fost şi antrenor de portari la Universitatea Cluj.



Sorin Colceag este al doilea tehnician străin care antrenează o formaţie din Divizia Naţională în acest sezon. Sheriff este pregătită de croatul Goran Sablici, iar celelalte echipe din prima ligă valorică sunt conduse de tehnicieni autohtoni.