Antonio Banderas se întoarce la fosta sa soţie, Melanie Griffith, după 4 ani de la divorț

Actorul Antonio Banderas a declarat recent într-un interviu pentru revista americană People că o va iubi pe fosta sa soție, Melanie Griffith, până va muri.

Starul, în vârstă de 57 de ani, binecunoscut din filmul „Desperado” și-a mărturisit public iubirea pe care încă o poartă femeii cu care a împărțit 18 ani din viață, între anii 1996-2015.

„Chiar dacă suntem divorțați de aproape 4 ani, ea este familia mea și o voi iubi până la moarte”, a spus Antonio Banderas publicației amintite mai sus. „Încă păstrăm legătura și am încercat să ne separăm într-un mod foarte elegant”, a adăugat acesta.

Antonio Banderas și Melanie Griffith (60 de ani) au anunțat că se despart în iunie 2014, după 18 ani de căsnicie. Cei doi au o fiică, Stella Banderas. Griffith mai are doi copii din relațiile anterioare, un fiu, Alexander Bauer, și o fiică, Dakota Johnson. Actorii au rămas prieteni, iar copiii lor apreciază acest lucru. „Copiii noștri sunt prioritatea noastră”, a mai spus starul.

Actorul are în prezent o relație cu consultantul financiar de origine olandeză, Nicole Kimpel, de 37 de ani. Cei doi şi-au început relaţia în 2014, la scurt timp după ce actorul a anunţat că a decis împreună cu Melanie Griffith să pună capăt mariajului de 18 ani, scrie tabu.ro.

Antonio Banderas este protagonistul serialului „Genius: Picasso, difuzat de National Geographic. Difuzat în premieră luni, 23 aprilie, de la ora 21:00, al doilea sezon al serialului din zece părți, nominalizat la premiile Emmy, Globul de Aur, Screen Actors Guild, GENIUL: PICASSO explorează dăruirea expatriatului spaniol pentru arta sa, contribuția sa la arta modernă și viața sa personală zbuciumată.

Antonio Banderas s-a născut pe 10 august 1960, la Málaga, Andalusia, Spania. Mama sa a fost profesoară, iar tatăl său ofițer de poliție. Antonio mai are un frate, mai tânăr, Francisco. În copilărie și-a dorit foarte mult să fie fotbalist, însă la 14 ani și-a rupt piciorul, iar visul său s-a destrămat.

A urmat cursurile Școlii de Artă Dramatică, după care s-a mutat la Madrid, alăturându-se Teatrului Național al Spaniei, în timpul perioadei Movida – o mișcare culturală de reafirmare a identității spaniole. Între anii 1982 și 1990 a jucat în câteva producții ale celebrului regizor Pedro Almodóvar: Labyrinth of Passion, Matador, Law of Desire, Tie Me Up! Tie Me Down! – ultimul aducându-i recunoaștere europeană și internațională.