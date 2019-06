Anthony Joshua şi Andy Ruiz se vor înfrunta într-un meci revanşă

scrie agerpres.ro. "După reuniuni cu AJ (Anthony Joshua), Rob McCracken (antrenorul său) şi echipa cu sediul la New York, am decis marţi să activăm clauza care figura în contract, pentru o revanşă" cu Andy Ruiz, a indicat Eddie Hearn pe contul său de Twitter."Meciul va avea loc în noiembrie sau decembrie, într-un oraş care va fi dezvăluit în curând", a adăugat promotorul.Andy Ruiz a produs o mare surpriză sâmbătă, la Madison Square Garden din New York, învingându-l prin KO tehnic în repriza a şaptea pe Joshua, care a suferit prima înfrângere din cariera sa.Americanul de origine mexicană l-a trimis de patru ori la podea pe britanic, considerat mare favorit înaintea acestei lupte.Ideea unei revanşe între Joshua (22 de victorii, între care 21 înainte de limită, şi o înfrângere) şi Ruiz (33 de victorii, între care 22 prin KO, şi o înfrângere), a fost evocată la finalul meciului, fiind menţionată Londra, însă viitoarea luptă ar putea avea loc la Las Vegas sau Los Angeles.Promotorul lui Joshua a estimat că, dacă boxerul britanic îşi va lua revanşa, "va fi un star şi mai mare decât înaintea meciului de sâmbătă".