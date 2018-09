ANTHONY JOSHUA, REGELE GREILOR. Boxerul britanic l-a făcut knockout pe Alexandr Povetkin

Boxerul britanic Anthony Joshua şi-a păstrat centurile de campion mondial IBF, WBA şi WBO în categoria grea. Pugilistul în vârstă de 28 de ani l-a făcut knockout pe rusul Alexandr Povetkin în duelul disputat pe legendarul stadion londonez "Wembley", în faţa a 80 de mii de spectatori.



"Am crezut în mine şi mi-am dat seama, când a venit momentul potrivit. Am studiat bine despre neajunsurile adversarului. El are un cap puternic, însă corpul e mai slab. Deci, am aplicat mai multe lovituri pe cap şi corp şi în final l-am doborât", a spus Anthony Josuha, boxer.



Joshua a obţinut a 22-a victorie consecutivă din tot atâtea confruntări disputate pe ringul profesionist. Următorul adversar al britanicului va fi ales dintre Deontay Wilder și Tyson Fury.

Cei doi vor lupta pe 1 decembrie, iar câștigătorul îl va înfrunta pe Anthony Joshua pe 13 aprilie.