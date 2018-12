ANTHONY HOPKINS, OMAGIAT. Legendarul actor împlinește vârsta de 81 de ani

Unul dintre cei mai renumiți actori de la Hollywood, legendarul Anthony Hopkins, este omagiat. Cel care a băgat groaza într-o lume întreagă cu rolul lui Hannibal Lecter împlinește astăzi 81 de ani.

În ciuda vârstei, Hopkins duce o viață activă alături de soția sa cu 20 de ani mai tânără în casa lor din Malibu.

Născut în ultima zi a anului 1937 într-un orășel din Marea Britanie, Anthony Hopkins a dezvoltat de mic pasiunea pentru artă. Ura școala, în mare parte din cauza dislexiei de care suferă, în schimb adora cinematografia, pictura și pianul. Visa să devină pianist și pe bună dreptate, pentru că toți cei care îl auzeau cum cântă erau impresionați de talentul său.

A urmat studiile colegiului de muzică și dramă, după care a ales totuși actoria în locul pianului. În 1965, se mută la Londra, iar un an mai târziu joacă în primul său film, ”The White Bus”, care nu a fost însă foarte popular. Faima vine în 1968, când joacă rolul lui Richard Inimă de Leu în pelicula ”The Lion in Winter”.



Au urmat roluri de succes, iar faima sa a trecut Oceanul și a ajuns până la cetatea filmului, Hollywood. Acolo a cunoscut succesul cu adevărat, câștigând nu mai puțin de 48 de premii, printre care și un Oscar, pentru rolul sociopatului, criminalului în serie și canibalului Hannibal Lecter în ”The Silence of the Lambs”.



Cinefilii mai în vârstă îl cunosc pentru roluri în filme precum ”Nixon”, ”The Remains of the Day”, ”Meet Joe Black” sau ”Amistad”. Publicul tânăr l-a îndrăgit însă din ipostaza zeului Odin din seria de filme ”Thor”, produse de Marvel.