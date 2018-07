ANTA a împărţit amenzi şoferilor nedisciplinați. Au fost verificate actele conducătorilor auto şi starea vehiculelor

Agenţia Naţională pentru Transport Auto a împărţit amenzi şoferilor nedisciplinați. În cadrul unei operaţiuni, inspectorii ANTA au verificat actele conducătorilor auto şi starea vehiculelor. Cele mai multe nereguli au fost depistate la şoferii de microbuze. Nemulţumiţi de controale, unii conducători au fost agresivi.



"Uitaţi-vă în ce stare este uşa de la intare şi ieşire. Uşa din mijloc este blocată, trebuie să fie uşă de rezervă. Din cauza căldurii trebuie să ţin pasagerii în căldură. Cum duceţi pasageri în aşa condiţii."



Amenzi au fost date şi pentru transportarea pasagerilor fără bilete.



"De ce nu aţi dat bilete pasagerilor? Câţi pasageri aveţi? Şase persoane fără bilete. Ce amendă riscă? De la 12 unităţi convenţionale."



Pasagerii au dat vina pe şoferul microbuzului.



"Nu a vrut să ne dea la casă. Au spus că sunt transmise altele la şofer şi nu era să rămânem pe loc. La Hînceşti. Cât trebuia să achitaţi pentru bilet?20 de lei."



"Îndemnăm pasagerii de a solicita de la conducătorii auto tichetele auto. Fapt ce le va da o asigurare în plus a serviciului prestat", a declarat Sergiu Bucătaru, Secretar de Stat la Ministerul Economiei şi Infrastructurii.



Iar explicaţia acestui taximetrist, care nu avea foaie de parcurs, nu l-a scăpat de amendă.



"Am băut cafea şi întâmplător am uitat foaia de parcurs şi îmi cer scuze că am uitat-o."



"Atunci când nu se deţin la bord actele permisive, de la 42 la 60 unităţi convenţionale. În lei asta ar fi de la 2 100 lei până la 3 000 lei. Achitate în 72 de ore va fi 1072 de lei minim", a menționat Constantin Crăciun, inspector superior ANTA.



Au fost şi şoferi disciplinaţi.



"Totul e în ordine şi eu tot. Mai ales şoferii care duc oameni. Sunteţi responsabil de viaţa oamenilor. În primul rând de viaţa mea."



Verificările ANTA au fost efectuate în comun cu Serviciul Fiscal de Stat şi Inspectoratul Naţional de Patrulare.