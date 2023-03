ANSP: În Moldova, doi din zece copii nu sunt vaccin

Doi din zece copii nu sunt vaccinaţi. Totuşi, după doi ani de pandemie când imunizarea minorilor a scăzut drastic în Moldova, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică a înregistrat în anul trecut o uşoară creştere a numărului de copii imunizaţi. Deşi e vorba de numai un procent, ANSP afirmă că e o schimbare importantă, care indică faptul că societatea capătă treptat mai multă încredere în medicină, în detrimentul falsurilor promovate pe internet.

Potrivit ANSP, în 2019, înainte de pandemia COVID, vaccinarea copiilor contra rujeolei a fost de 88 la sută, în 2020 şi 2021 a scăzut la 83%, iar în anul trecut a crescut cu 1,5 puncte procentuale.

"Am înregistrat un succes, să spunem aşa, prin faptul că am stopat descreşterea acoperii vaccinale şi chiar pe unele poziţii am înregistrat uşoare creşteri a copiilor vaccinaţi", a spus VEACESLAV GUŢU, epidemiolog Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

Datele ANSP mai arată că în anul trecut 4882 de copii din peste 31 de mii au omis una sau câteva doze împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, toate fiind parte a schemei de vaccinare. Rata de imunizare a constituit 87,2 la sută, mai mult cu doar 0,5 decât în 2021. Autorităţile noastre accentuează că, în condiţiile în care Ucraina continuă să înregistreze cazuri de rujeolă, riscurile de import sunt mari, respectiv vaccinarea copiilor este necesară în Moldova.

"Dacă vorbim despre vaccinurile care se administrează în maternitate, avem o acoperire vaccinală de peste 95 de procente. Aici părinţii cu mult mai bine conştientizează importanţa vaccinării. Deja odată cu trecerea acestuia la medicul de familie se pierde evidenţa acestuia", a declarat VEACESLAV GUŢU, epidemiolog Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

Agenţia Națională pentru Sănătate Publică notează că, datorită vaccinării, în fiecare an, în Moldova, sunt prevenite peste 40 de mii de cazuri de infecţii printre copii. Cu toate acestea, doi din zece micuţi nu sunt imunizaţi cel puţin contra unui virus. De exemplu, vaccinarea contra rujeolei avantajează copilul la infectare şi acesta nu dezvoltă simptomele bolii, iar eficienţa vaccinului depăşeşte 95 de procente. Pentru o mai bună informare pe tema imunizării, autorităţile au lansat o campanie, în cadrul căreia vor fi amplasate pliante în 151 de marketuri din ţară. Unul din scopuri este de a combate miturile despre vaccinare, răspândite în societatea noastră.

"Un alt mit frecvent întâlnit este că în urma vaccinării copiii dezvoltă autism, iar studiile au demonstrat că dezvoltă autism şi copiii nevaccinaţi", a spus VEACESLAV GUŢU, epidemiolog Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

UNICEF a declarat recent că în doi ani de pandemie, din cauza răspândirii noului coronavirus, s-a înregistrat cea mai redusă acoperire vaccinală din ultimii 30 de ani.