ANSP a identificat 23 de persoane care au interacţionat cu bărbatul bolnav de variola maimuţei

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică i-a identificat pe toţi cei care au interacţionat cu bărbatul bolnav de variola maimuţei. Este vorba de 23 de persoane, care se vor afla sub monitorizarea medicilor timp de 21 de zile. Niciuna dintre acestea nu prezintă, deocamdată, simptome asociate bolii. ANSP susţine că ancheta epidemiologică încă nu s-a încheiat, chiar dacă au fost găsite toate persoanele care au intrat în contact strâns cu bolnavul."La ziua de ieri niciunul din cei, care au contactat nu manifestau nimic suspect ca să bănuim că este un alt caz în lanţ. Noi astăzi rămânem cu certitudine la un singur caz, care se află în continuare în izolare în condiţii de staționar.", spune Nicolae Furtună, epidemiolog ANSP.Pacientul care este internat de mai bine de o săptămână la Spitalul "Toma Ciorba" se simte mai bine."Dânsul din câte am înţeles de la clinicieni se va afla în spital pe toată durata maximală de incubaţie, când se împlineşte nu mai puţin de 21 de zile, pentru că în linii mari temei pentru a fi externat ar exista şi astăzi, dar ţinând cont că mai sunt semnele clinice inclusiv erupţiile.", mai spune Furtună.Cetăţeanul străin a ajuns în Moldova din SUA în 2 august, iar în 8 august a solicitat ajutorul medicilor după ce a observat erupţiile pe corp. Astfel, timp de şase zile, el s-a aflat în contact permanent nu doar cu angajaţii hotelului, ci şi cu unii colegi de birou, chiar dacă ştia că în SUA a contactat cu un bolnav. Medicii epidemiologici susţin că infectarea cu variola maimuţei are loc prin contact apropiat şi îndelungat, cum ar fi îmbrăţişări, săruturi, folosirea aceloraşi obiecte personale sau contactul sexual. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, prin tractul respirator, ochi, nas sau gură şi prin fluide corporale.