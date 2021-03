ANSP a demarat o anchetă privind vaccinarea ilegală în unele centre de imunizare și vânzarea vaccinurilor cu 300 de euro

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică a demarat o anchetă după ce în spaţiul public au apărut informaţii legate de vaccinarea ilegală în unele centre de imunizare sau chiar despre vânzarea unor doze de vaccin chiar şi cu 300 de euro.

În presă au apărut chiar mărturii ale unor cadre medicale care se plâng că nu s-au putut vaccina, deoarece în locul lor ar fi fost imunizați primari sau consilieri locali sau rude ale reprezentanţilor autorităţilor. Astfel de situaţii au fost semnalate în Capitală, la Ungheni şi Edineţ. Preşedintele raionului Edineț, Nicolai Melnic, ne-a confirmat un astfel de caz.



"Eu ştiu de un singur consilier care s-a vaccinat. Consilierul vaccinat nu e dintre medici. Pfizer trebuia să nimerească concret la medici. Eu nu ştiu câte persoane nu sunt din cadrul medicinii, dar sunt mulţi. Sunt şi agenţi economici. Fiecare s-a străduit să îşi vaccineze cred că rudele, vecinii, prietenii", a menționat Nicolai Melnic.



Şefa Centrului de Sănătate Edineţ neagă însă acuzaţiile.



"Toţi cei care s-au vaccinat sunt lucrători medicali şi celelalte categorii care sunt incluse în planul de imunizare. Pe toate reţelele de socializare a fost vehiculat că la data de 23 în raion a fost primit 200 de doze, ceea ce este incorect. Noi, la data de 23 am primit 108 doze", a declarat Aliona Pistruga, şeful Centrului de Sănătate Publică Edineţ.



Am încercat să obţinem o reacţie şi de la şeful Centrului de Sănătate Publică Ungheni, Alexandru Cornei, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Nici la Centrul de Sănătate Publică din Capitală nu am reuşit să dăm de nimeni. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, a solicitat ca situația să fie elucidată.



"Dacă aşa s-a sesizat, înseamnă că trebuie de analizat şi de văzut. Trebuie de identificat persoanele şi cred că trebuie să le facem public numele acestor persoane pe ţară ca să fie o lecţie şi pentru ceilalţi. Personalul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică evaluează practic toate centrele de vaccinare la numărul de persoane care au fost vaccinate, structura persoanelor", a declarat Ninel Revenco, coordonatorul campaniei de vaccinare.



Am transmis o solicitare şi către Ministerul Sănătăţii şi aşteptăm răspunsul. Anterior, medicul epidemiolog Alexei Ceban de la ANSP a declarat presei că dacă rămân doze după vaccinarea tuturor cadrelor medicale, nu vede o problemă în imunizarea altor persoane. El ne-a precizat că decizia rămâne la latitudinea echipei de la centrul de vaccinare, care trebuie să valorifice orice doză. În acest caz, la imunizare pot fi invitaţi vârstnicii, persoanele cu comorbidităţi, profesorii şi alte categorii.