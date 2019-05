ANSAMBLU SECULAR. Corul din Lozova "Doina Codrului", a ajuns la 110-a aniversare

foto: publika.md

Singurul cor din ţară, care are peste un secol, a ajuns la cea de-a 110- aniversare. Prin ansamblul "Doina Codrului" din satul Lozova au trecut de-a lungul timpului peste o mie de persoane. Printre corişti s-au numărat educatori, profesori şi funcţionari publici.



Corul "Doina Codrului" a fost înfiinţat în 1909. Cel mai în vârstă membru al corului este Vasile Sturza.



"Corul pentru mine este o plăcere, este o mândrie, o mândrie satului, o mândrie a coriştilor. Cei apropiaţi îmi spun că dacă am plăcere, să cânt. Fratele mai mare a cântat în cor cu mulţi ani în urmă", a povestit Vasile Sturza.



De peste 30 de ani, corul este dirijat de Gheorghe Pascaru, pentru care colectivul a devenit a doua familie.



"Acest cor a devenit pentru mine un talisman, câte greutăţi nu aş avea eu mă duc acolo cu bucurie mă duc la ei la repetiţie. Toţi coriștii vin după lucru, chinuiţi, necăjiţi şi vin şi câtă şi zâmbesc", a spus Gheorghe Pascaru.



Printre cei care au făcut parte din renumitul cor de la Lozova este şi tatăl interpretei Olga Ciolacu.



"A fost un mare împătimit de cântec, el a fost şi corist în corul bisericii, dar şi corist în corul satului. Am sentimentul de mândrie", a spus interpreta Olga Ciolacu.



Cu ocazia aniversării, coriştii au lansat o monografie.



"Am început cu un articol în 2007, în 2008 a fost publicat şi pe urmă mi-am dat seama că activitatea acestui frumos colectiv nu se încadrează doar în pereţii unui articol", a spus Ion Mămăligă, autorul monografiei.



"Am folosit pentru această carte peste 300 de izvoare de arhivă şi peste 300 de imagini fotografice din arhivee familiilor Lozovenilor", a declarat Mihai Ursu, directorul Muzeului de Etnografie.



"La moment vor fi editate 500 de exemplare de carte. Majoritatea dintre ele vor fi făcute donaţii membrilor corului şi persoanelor de vază din localitate", a spus Lilian Botnaru, primarul comunei Lozova.



Corul s-a ales pe parcursul timpului, cu numeroase distincții, printre care se numără diploma oferită de regele Carol II al României, premii obținute la concursuri republicane și internaționale, titlurile de „Cor popular” și „Cor model”.