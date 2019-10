ANSA: Starea fitosanitară a culturilor agricole în luna octombrie

În decursul lunii octombrie pe cea mai mare parte a teritoriului republicii s-a semnalat vreme caldă și cu deficit de precipitații. Temperatura medie a aerului a constituit +12,2..+14,7ºС. Temperatura maximă a aerului a urcat în teritoriul republicii până la +26ºС. Temperatura minimă a aerului a scăzut până la +2ºС. Pe 12 și 17 octombrie pe alocuri s-au semnalat înghețuri la suprafaţa solului şi la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea de -2ºС.

Cantitatea de precipitaţii nu a depășit 1-6 mm. În perioada 14-20 octombrie pe cea mai mare parte a teritoriului republicii s-a semnalat ceață.

În aceste condiții a continuat dezvoltarea unor specii de boli şi dăunători ai culturilor agricole.

Pe câmpurile de cereale de toamnă a continuat hrănirea larvelor buhei semănăturilor (pe o suprafață de 908 ha din suprafața totală cercetată de 2299 ha), popularea cu păduchi și purici, hrănirea larvelor muștelor cerealelor (a grâului, suedeză) (27% suprafață populată din totalul de 5046 ha cercetate). În raioanele Cantemir și Leova s-a semnalat dezvoltarea putregaiului rădăcinilor la plantulele de cereale (478 ha infectate, din suprafața totală cercetată de 828 ha).

A continuat hrănirea larvelor gândacului ghebos (843 ha populate din suprafața totală cercetată de 6867 ha), depunerea ouălor și eclozarea larvelor dăunătorului (preponderant în zona de sud a țării – mun. Chișinău, Leova, Cantemir, Ceadâr-Lunga).

În rezultatul sondajelor solului pe câmpurile de sub cereale, pe o suprafaţă de 490 ha, au fost depistate larve diapauzante ale sârmarilor, pe câmpurile de sub floarea soarelui - 2225 ha, și 2170 ha – pe câmpurile de sub porumb.

De asemenea, pe 9,6% suprafețe din cele 6191 ha cercetate, au fost identificate ouă diapauzante ale viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, şi pupe hibernante ale buhei fructificaţiilor - pe 1095 ha (61,5%) din totalul de 1779 ha cercetate.

La rapiţa de toamnă a continuat hrănirea în masă a larvelor viespii rapiţei (2707 ha populate, ceea ce constituie 78% din cele 3464 ha cercetate), atacul puricilor cruciferelor (pe toată suprafața cercetată de 3509 ha), hrănirea gâdacului roşu al rapiţei, cu depunerea ulterioară a ouălor hibernante, hrănirea larvelor buhei C negre (pe 60% din suprafața totală cercetată de 2964 ha) și popularea cu gărgărița tulpinilor de rapiță. Dintre boli a continuat dezvoltarea manei (pe 45% din suprafață totală cercetată de 3977) și fomozei.

În livezi, pe câmpurile de lucernă și culturi prășitoare nerecoltate a continuat hrănirea și înmulțirea murinelor, cu începutul migrării pe câmpurile de rapiță și păioase de toamnă.

În unele livezi a continuat dezvoltarea păduchelui lânos și păduchelui din San Jose.

Pe parcursul lunii, la unele culturi agricole a continuat atacul de ploșnița marmorată, preponderent în zona de sud și centru a republicii, cu trecerea ulterioară a acesteia la hibernare.