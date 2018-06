ANRE: Preţul pentru benzină şi motorină va continua să scadă datorită cotaţiilor de pe piaţa internaţională

Preţul pentru benzină şi motorină va continua să scadă datorită cotaţiilor de pe piaţa internaţională. Prognozele optimiste au fost făcute de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în cadrul audierilor la Comisia parlamentară pentru Economie.

Detalii despre metodologia de calcul a fost prezentată de directorul general al ANRE, Tudor Copaci. El a dat asigurări că aceasta procedura este una transparentă.

"Toate aceste descreşteri vor duce la diminuarea preţurilor. Aşa cum am menţionat, în baza luăm cotaţiile internaţionale Platz de tranzacţionarea produselor petroliere la benzină şi motorină şi care se reflectă în dependenţă de cursul mediu de schimb", a declarat Tudor Copaci, directorul general al ANRE.

Tudor Copaci s-a referit şi la asigurarea independenţei instituţiei pe care o conduce în contextul adresării premierului Pavel Filip privind transparenţa în stabilirea preţurilor la carburanţi.

"A parvenit scrisoarea domnului prim-ministru care ne-a atenţionat, fără a afecta independenţa ANRE-ului. Pentru apărarea drepturilor şi intereselor consumatorilor noi am luat decizia de a suspenda acest ordin. Aceasta am explicat şi Fondului Monetar Internaţional, aceasta am explicat şi Băncii Mondiale", a spus Tudor Copaci, directorul general al ANRE.

Deputaţii susţin că există modalităţi de a diminua preţurile carburanţilor pentru mai multe categorii de consumatori.

"Fie statul diminuează acciz sau TVA, ce înseamnă automat minus pentru bugetul de stat. Fie se propune mecanisme de subvenţionare concret pentru fiecare categorie ţintă, afectată într-un mod sau altul", a spus George Mocanu, deputat din Grupul Parlamentar Popular European.

"Comisia o să propună, o să aibă discuţii cu Ministerul Finanţelor, reeşind din ceea ce noi am discutat. Să vedem care sunt posibilităţile Guvenului la aceste două mecanisme. Poate facem rectificări suplimentare şi subvenţionăm ca să nu distorsionăm sistemul propriu zis de accize", a declarat ŞTEFAN CREANGĂ, deputat din Grupul Parlamentar Popular European.

În această săptămână, ANRE a stabilit prețul-plafon pentru un litru de benzină la nivelul de 19 lei și 10 bani, cu cinci bani mai puțin decât până acum. În cazul motorinei tariful a scăzut cu nouă bani și a ajuns la 17 lei.

Acum două săptămâni, decizia ANRE de a scumpi carburanţii a fost suspendată de Judecătoria Chişinău.

Asta după ce Ministerul Economiei şi Agenția pentru Protecția Consumatorului au venit cu o solicitare în acest sens.

Recent, premierul Pavel Filip a cerut ANRE mai multă transparență la stabilirea preţurilor pentru produsele petroliere.