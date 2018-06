ANRE a respins majorarea tarifelor pentru apă şi canalizare

Tarifele pentru apă şi canalizare în Capitală rămân neschimbate. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a respins propunerea furnizorului care a cerut majorarea preţurilor cu 10 la sută.

Astfel, locuitorii din Chişinău vor achita în continuare pentru un metru cub de apă şi canalizare 10 lei şi 69 de bani. Reprezentanţii de la Apă Canal Chişinău s-au arătat nemulţumiţi de această decizie.

"Este dreptul Apă Canal Chişinău de a avea asta odată la un an, noi nu am cerut majorarea, noi am cerut ajustarea tarifelor pentru anul 2012, ceea ce este spus în metodologie. Nicidecum nu este o majorare, doar ajustare", a menţionat Anatolii Lighii, director tehnic Apă Canal Chişinău.

Apă-Canal Chişinău a cerut Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în energetică să majoreze tarifele pentru apă şi canalizare cu 1 leu şi 44 de bani. Ultima dată, tariful a crescut în luna mai, anul trecut, cu 1 leu şi 50 de bani, deşi furnizorul a solicitat cu un leu mai mult.

