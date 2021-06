ANRCETI: Telefonul fix riscă să rămână istorie

Telefonul fix riscă să rămână istorie. În era tehnologiilor informaţionale, puţini oameni îl mai folosesc pentru a comunica. Asta arată datele Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.Potrivit ANRCETI, în primele trei luni ale acestui an, numărul utilizatorilor de telefonie fixă a scăzut cu aproximativ un procent şi a ajuns la puţin peste un milion de abonați. În aceeaşi perioadă, traficul de voce a scăzut cu trei la sută şi a constituit 284 de milioane de minute. Din această cauză, şi volumul vânzărilor s-a diminuat cu opt procente şi a fost de aproape 89 de milioane de lei."Alo, bună ziua. Cumătră, poate să vii până la mine? Dar eu vă aştept, dacă se poate."Ecaterina Lepădată din satul Stolniceni are 71 de ani și susţine că telefonul fix îi este de mare ajutor."Iată, sâmbătă i-am ridicat la om de şapte ani şi prin telefon i-am chemat pe toţi. Că nu poţi să te duci la fiecare la poartă şi i-am sunat pe toţi pe telefon."Femeia spune că nu are un telefon mobil şi nici nu simte necesitatea."N-am mobil, nu mă pricep eu în ele."Telefonul fix este folosit în mare parte de persoanele în etate, pentru a discuta cu nepoţii sau copiii."Mai puţin mă folosesc de mobil, pentru că nu prea mă pricep în el tare. Am surori pe la Comrat, Cahul, le mai sun pe fix, când pot ele mă mai sună pe mobil.""Am băieţi peste hotare, prin Italia, prin Marea Britanie, mai este un frate aici, mai sun, pe un mahalagiu, dacă este mai aproape."Alţi locuitori de la sate spun că nu mai folosesc telefonul fix. Cei mai mulţi dintre ei folosesc telefoanele mobile."Acum toţi, majoritatea au mobile şi te sună pe mobil, trebuie să-i răspunzi, trebuie să-i apelezi. Acum este timpul, sezonul de lucru şi nu stai acasă lângă fix, dar mobilul îl iei peste tot. Unde te duci, acolo e şi el.""- Fixul nu, îl plătesc, dar nu-l folosesc.- De ce?- Dacă am mobil, ce-mi trebuie mie?""Telefonul fix îl folosesc rar, când acesta este descărcat."Vânzătorii de telefoane fixe spun că, odată cu trecerea anilor, cererea pentru aceste dispozitive scade."Cel mai des cumpără oamenii care locuiesc în afara Capitalei, din sate.TĂIAT Nu în toate localităţile este semnal pentru telefonul mobil. Din acest motiv, telefonul fix încă mai este căutat."La piaţă, preţul unui telefon fix începe de la 150 de lei. Iar abonamentele propuse de cel mai mare operator de telefonie fixă din ţară încep de la şase lei.