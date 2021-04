La câţiva kilometri de Chişinău, în satul Goian, este Penitenciarul nr. 10, singura închisoare din Republica Moldova destinată minorilor. Până la începutul lunii aprilie, după gratii erau 35 de băieţi şi o fată. Potrivit datelor oferite de ANP, din numărul total de deţinuţi minori, 31 sunt recidivişti, iar 10 au condamnări mai mari de 5 ani.



17 dintre ai au mai fost condamnaţi o dată, iar şapte - de două ori. 12 adolescenţi au deja mai multe condamnări la activ. Cei mai mulţi, 19 dintre ei, au ajuns după gratii pentru furturi, jafuri şi tâlhării. 7 sunt condamnaţi pentru omor intenţionat, iar doi pentru vătămare gravă. Mai mult de 61 la sută provin din familii complete, iar 12 au doar un părinte. Un adolescent a fost separat de părinţi, iar altul e orfan.

3 au fost privaţi de libertate pentru o perioadă de până la un an. 11 vor petrece până la doi ani după gratii. 12 adolescenţi au condamnări de până la cinci ani, iar zece dintre ei au de ispăşit pedepse mai mari de 5 ani.



Toate vizitele sunt interzise din cauza pandemiei, astfel că de mai bine de un an, minorii de la penitenciarul nr 10 nu s-au întâlnit cu rude sau prieteni. Psihologii susțin ca sprijinul părinților are un rol important și influențează starea emoțională a copiilor. Astfel, instituția le organizează periodic întâlniri online sau le permit să se privească de la geam.



Fiecare condamnat are un plan individul de executare a pedepsei penale.



"În cuprinsul acestui plan sunt specificate programele educative, psihologice, sociale pe care el trebuie să realizeze până la ispăşirea pedepsei. Avem programe de educaţie pentru sănătate în mediul deţinuţilor, de reducere a violenţei.", a spus ofiţerul superior al Secţiei Reintegrare Socială, Vladislav Chiriac.



Vladislava Chiriac spune că majoritatea delincvenţilor provin din familii nevoiaşe şi că minorii consideră că pentru fapte similare ar trebui să primească pedepse mai mici decât adulţii.



"Sigur că regretă, ei însuşi spun că "Da, eu regret ce am comis, dar eu nu am meritat aşa termen mare, ştiţi. Eu nu am comis infracţiunea ca un adult, ca eu să fiu aşa pedepsit.", a comunicat ofiţerul superior al Secţiei Reintegrare Socială, Vladislav Chiriac.



Şansele de recidivă sunt foarte mari, spun specialiştii, deoarece după executarea pedepsei, tinerii nu beneficiază de niciun fel de consiliere din partea statului pentru reintegrarea în societate.



"Incluziunea lor socială este important să se facă ghidat, este important lor să li se ofere un suport de care ei să fie conştienţi că există. Să fie clar şi fumos dozat, să nu se simtă controlaţi, să nu se simtă în continuu sub supraveghere, ca să se integreze şi ca să se dezvolte din dorinţa de a o face.", a menționat psihologul, Aurelia Balan Cojocaru.