Annaslav Iacovenco: Îmi cer scuze faţă de toţi cetăţenii Republcii Moldova că nu respectam în copilărie limba română

Trăim într-o societate în care oamenii sunt divizaţi pe criteriul etnic, iar aceste divizări împart societatea între etnicii majoritari moldoveni care se străduiesc să-şi construiască o identitate proprie sau înrudită cu cea ronânească în timp ce pe de altă parte slavii împărţiţi în ruşi, polonezi, ucraineni şi bulgari care nu sunt ataşaţi de majoritate chiar dacă trăiesc în Republica Moldova.

Slavii înfluenţează de-a dreptul Republica Moldova prin viaţa socială, viaţa economică, inclusiv şi pe plan politic. Însă sunt ei sau nu de acord să participe la proiectul numit Republica Moldova. Despre aceasta a vorbit analistul Cristian Tabără împreună cu invitaţii săi la emisiunea Fabrika.

În acest sens, expertul în politici publice, Annaslav Iacovenco, şi-a cerut scuze în direct pentru faptul că a ignorat limba şi cultura românească. Acum însă, expertul a menţionat că în suflet se simte mai mult moldovean decât cetăţean al Uniunii Sovietice.



"În emisiune directă vreau să-mi cer scuze faţă de toţi cetăţenii Republicii Moldova,, faţă de toţi oamenii care s-au născut aici pentru că nu respectam în copilărie limba română. Eu am fost crescut în Uniunea Sovietică, am crescut cu orgoliu. Noi o priveam pe Moscova ca o Capitală a noastră, eu nu recunoşteam în copilărie Chişinăul ca fiind oraşul meu, eu o recunoşteam ca un tot întreg al Uniunii Sovietice. Mii trist acum că nu am încercat în copilărie să învăţ cultura română. Sunt foarte multe lucruri interesante care au abia le-am început a le învăţa, acum 5-6 ani. Eu vreau să vă spun că foarte puţini vorbitori de limba rusă şi slavă s-au schimbat, şi aici vorbesc de mentalitate. Ştiu că trebuie să fii motivat pentru ce vrei tu ca să înveţi o altă cultură, o altă limbă. După 26 de ani, după independenţă eu aveam diferite oportunităţi pentru a pleca de aici fie în Rusia, Polonia sau Ucraina, dar eu am rămas aici.

Timp de 2 ani eu am trăit în Canada, însă am revenit aici pentru că am vazut multe lucruri interesante în această ţară şi vroiam să aplic toate eforturile mele acasă. În Canada când locuiam mă simţeam mai mult în suflet moldovean decât cetăţean al Uniunii Sovietice. Aici acasă, îţi poţi ridica o carieră, chiar ca un funcţioar de stat, doar dacă vrei cu adevărat şi munceşti pentru cest lucru", a spus expertul în politici publice, Annaslav Iacovenco.

