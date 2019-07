Anna Fisher, prima mamă a ajuns în spaţiu și fostă astronaută NASA, este într-o vizită la Chişinău

foto: space.com

Prima mamă care a ajuns în spaţiu este într-o vizită la Chişinău. Astronauta americană Anna Fisher ne-a povestit cât de solicitantă este meseria sa şi cum a ajuns să lucreze la NASA.



Aşa arăta Anna Fisher acum 40 de ani, când a fost acceptată de către NASA, printre primele șase femei care au ajuns în spaţiu. Ea spune că se visa astronaut din copilărie, dar oportunitatea a apărut atunci când îşi făcea studiile la medicină, în Los Angeles.



"Mă gândeam că nu voi ajunge niciodată astronaut. Luam prânzul cu unul dintre prietenii mei de la medicină, care urmărea Agenţia Spaţială Americană, Era anul 1977. El mi-a arătat anunţul că NASA căuta oameni de ştiinţă pentru a-i trimite în spaţiu", a spus Anna Fisher.



Totuşi, până a ajuns în cosmos, Anna Fisher a trebuie să treacă o pregătire grea. Abia în 1984, femeia şi-a văzut visul împlinit.



"A fost un an greu. Mă pregăteam pentru primul zbor, dar şi devenisem mamă. Christine s-a născut vineri, iar luni deja am revenit la muncă. Să o las a fost cel mai greu lucru pe l-am făcut în viaţa mea", a declarat Anna Fisher.



Anna Fisher a petrecut 192 de ore în spaţiu.



"Odată ce ajungi în spaţiu, nu ai nevoie de fotolii sau altceva pentru că doar pluteşti. Cât despre mâncarea în spaţiu, se aseamănă cu cea gata făcută şi ambalată. Eu probabil nu am avut noroc şi m-am adaptat mai greu. Nu am mâncat nimic timp de două zile. Aici puteţi vedea cum se prepara mâncarea", a zis Anna Fisher.



Anna Fisher s-a născut în 24 august 1949. Femeia astronaut este originară din New York şi are doi copii.