Aniversare memorabilă: Eudochia Rusu a votat la domiciliu, la cei 100 de ani

Aniversare memorabilă pentru o locuitoare din satul Holoşniţa, raionul Soroca. Eudochia Rusu a împlinit astăzi 100 de ani. În zi de sărbătoare, femeia a ţinut mai întâi să meargă la vot, după care să petreacă frumos alături de cei dragi. În ajun de alegeri, femeia a declarat pentru presa locală că cetățenii trebuie să aibă o relație bună cu statul.

Centenara Eudochia Rusu nu a lipsit niciodată de la alegeri și întotdeauna și-a exercitat dreptul la vot. Anul acesta, femeia a solicitat să voteze la domiciliu, din cauza că se deplasează greu.



”Statul a dat ordine. Când vine o hârtiuță, ți-a adus-o și te cheamă: te duci și îți dă drepturi. Apoi așa e și acum. Le-au dat: să se ducă toți la votare!”, a spus alegătorul, Eudochia Rusu.



De 20 de ani, Eudochia Rusu locuiește singură. Femeia a crescut opt copii și are 16 nepoți. Ea spune că viața nu a fost niciodată mai frumoasă decât acum, când își vede copiii și nepoții pe la casele lor, iar strănepoții - ascultători și cuminți.



”Acum e mai bine de trăit. Cine muncește acela are. Am avut opt copii. Am 16 (nepoți). Îmi umplu ograda, unul încolo, unul încolo. Mă bucur că ascultă toți și învață. Pune nădejde în Dumnezeu și în Hristos. Cu o putere caldă, fierbinte și o să ajungi”, a spus alegătorul, Eudochia Rusu.



În prezent, în Moldova sunt peste 38 de mii de persoane cu vârsta de peste 85 de ani.