Aniversare la Hollywood! Actorul Brad Pitt împlinește astăzi 55 de ani

Celebrul actor american Brad Pitt împlinește astăzi 55 de ani. Considerat de mulți drept cel mai frumos bărbat din lume, starul de film este și unul dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood. El are la activ trei nominalizări la Oscar și este laureat al unui premiu Globul de Aur.



Pitt și-a început cariera la sfârșitul anilor '80, fiind inițial selectat pentru roluri secundare. Aspectul fizic plăcut i-a oferit unul dintre primele mari roluri, cel din filmul ”Interview With The Vampire”. Au urmat pelicule de succes precum "Legends of the Fall”, ”Seven” sau ”Meet Joe Black”.



Cu timpul însă, Brad Pitt încearcă să se debaraseze de imaginea băiatului frumos și joacă în roluri de bărbați duri. Și aici are succes, cu filme precum ”Fight Club” sau ”Troy”.



În 2004, Pitt acceptă o ofertă ce avea să se dovedească a fi crucială pentru viața sa. Actorul joacă în filmul ”Mister and Missis Smith”, în care o cunoaște pe Angelina Jolie.



Cei doi au început o relație chiar pe platoul de filmare și au devenit în scurt timp cel mai iubit cuplu de la Hollywood. Fanii i-au dat numele Brangelina și totul părea cum nu se poate mai bine. Ei s-au căsătorit în 2014, însă, la doar doi ani distanță, au decis să divorțeze. Procesul de judecată pentru obținerea custodiei asupra celor șase copii ai lor continuă şi în prezent.