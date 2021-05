Animatori, muzică și dansuri: Micuţii pacienţi internaţi la Institutul Oncologic au avut parte de o surpriză frumoasă

Micuţii pacienţi internaţi la Institutul Oncologic au avut parte de o surpriză. Animatori deghizaţi în personaje de poveste şi dansatori au făcut spectacol la ferestrele saloanelor unde sunt trataţi copiii bolnavi de cancer.



Spre deosebire de ceilalţi ani, copiii au urmărit spectacolul de la distanţă. Chiar şi aşa, artiştii au reuşit să aducă zâmbete şi bucurie pe feţele micuţilor.



"1 iunie este ziua copiilor şi am venit la ei să îi facem fericiţi să le aducem zâmbet, bucurie. Fericirea să le vindece durerea."



"Eu am venit aici pentru a bucura copii şi să se însănătoşească, iar după ce vor fi bine, să vină la noi şi să danseze."



"Noi am venit împreună cu copiii ca motiv de susţinere, pentru că iubim viaţa, suntem loiali pentru cei care la moment doar sunt într-un moment mai dificil."



Iniţiatorul spectacolului terapeutic este clovnul Circului din Chişinău, Veaceslav Iacovlev. El spune că îi aşteaptă pe copii la circ, iar până se vor face bine le-a adus cadou un spectacol-surpriză de ziua copiilor.



VECESLAV IACOVLEV, clown:"Venim aici ca să susţinem pe copii care duc tratamentul pentru boli grave, le aducem dispoziţie, emoţii pozitive. Mai repede să iasă de aici, cu analize bune."



Preşedintele asociaţiei Obşteşti "Viața fără leucemie" afirmă că măsurile de protecţie împotriva COVID-19 şi-au lăsat amprenta şi asupra copiilor bolnavi de cancer. Aceştia sunt obligaţi să stea mai mult în carantină, fapt care le-a complicat şi mai mult viaţa.

NATALIA VÎLCU-BAJUREAN, preşedinte "Viaţa fără leucemie":"Astfel de activităţi sunt foarte binevenite, din păcate, din cauza pandemiei, reuşim să organizăm tot mai puţine astfel de evenimente. El este organizat pentru copiii din secţia oncologie pediatrică care la moment urmează tratament împotriva cancerului."



În secția Hematologie de la Institutul Oncologic din Chişinău sunt la tratament 26 de copii de diferite vârste.