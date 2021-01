ANIMALELE, STRESATE DE ARTIFICII: La Grădina Zoologică unele animale sunt în stare de șoc

Seara de Revelion este mult așteptată de oameni, dar complet neplăcută pentru animale. Asta pentru că zgomotele focurilor de artificii le provoacă stres și anxietate. La Grădina Zoologică din Capitală, păsările și animalele au trăit un adevărat coșmar. Specialiștii spun că majoritatea animalelor sunt în stare de șoc. Multe refuză să mai mănânce.”Animalele fug prin voliere, se ascund în interior. Majoritatea sunt ca veverițele, nu știu unde să se ascundă. Animalele de pradă, deja de două zile stă mâncarea și nici nu o ating. Vin, dar nu mănâncă, căci se tem. Încă nu au ieșit din starea de stres.”Zgomotele au speriat și unele specii de păsări. De exemplu, un struț s-a rănit când a încercat să fugă de zgomotele puternice.”Chiar dacă e mare voliera, de la stres, una dintre păsări a sărit acest gard și s-a rănit. Acum e în carantină. Este închisă. La fel, intră doar medicul veterinar. Acum este bine. Și-a mai revenit puțin. A început să mănânce, dar îl consultă în continuare medicul veterinar.”Specialiştii spun că animalele au nevoie de câteva săptămâni ca să-și revină.”Adulţii să se gândească la cum ne vom purta noi cu animalele, așa și ele cu noi. Pentru acele două sau trei minute de focuri de artificii, câte zile sau săptămâni vor fi stresate animalele? O să oferim mai multă atenție, o să adăugăm la unele mai multe vitamine pentru ca să revină la normal.”Și animalele de companie au fost afectate de zgomotele focurilor de artificii. Beatricia Nacu are un câine de talie mică. Tânăra spune că a început să îl facă să se obişnuiască din timp cu zgomotele puternice.”Conectam din timp, undeva de o lună, la televizor am început să conectez sunete de petarde și focuri de artificii, ca să-l deprind. La fel, afară, unde erau zgomote, ne străduiam să ne plimbăm pe lângă acele zgomote. Permanent îl mângâiam, îl luam în brațe și luam ceva gustos de acasă.”Cu toate acestea, cățelușul este şi acum depresiv din cauza zgomotelor puternice.”La 12 noaptea a fugit, s-a ascuns în ascunziș, sub masă. Nu a ieșit undeva vreo trei ore cât continuau zgomotele. Nu-l puteam atrage cu ceva. Noi am avut doar tremurici. Noi nu am ajuns la calmante, doar pentru că am întreprins măsuri mai din timp.”Medicii veterinari recomandă să obișnuim animalele cu zgomote și să-i scoatem la plimbare doar cu lesa.