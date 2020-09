Animalele din fermele UE produc mai multe emisii decât mașinile și camionetele combinate

Vacile, porcii și alte animale de fermă din Europa produc în fiecare an mai multe gaze cu efect de seră decât toate mașinile și camionetele Uniunii, atunci când se ia în considerare impactul furajelor lor, potrivit unei noi analize a Greenpeace, citată de The Guardian.



Creșterea producției de carne și produse lactate în Europa în ultimul deceniu a făcut din agricultură o sursă mult mai mare de emisii, dar în timp ce guvernele au vizat energia regenerabilă și transportul în politicile lor climatice, inițiativele de reducere a impactului alimentelor și agriculturii asupra climei au rămas în urmă.



În 2018, ultimul an pentru care sunt disponibile date exacte de la Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură, animalele din fermele UE (inclusiv Marea Britanie) au fost responsabile pentru echivalentul a aproximativ 502 milioane tone de dioxid de carbon pe an, în principal prin metanul pe care îl eliberează. Acest lucru se compară cu 656 milione tone de dioxid de carbon provenit de la mașinile și camionetele europene din același an.



Dar când se calculează emisiile indirecte de gaze cu efect de seră, utilizând metode stabilite pentru a estima defrișările și modificările de utilizare a terenurilor asociate cu creșterea furajelor pentru animale, atunci emisiile anuale totale sunt echivalente cu 704 milioane de tone de dioxid de carbon. Calculele sunt prezentate într-un nou raport Greenpeace intitulat ”Farming for Failure”, publicat marți.



Producția de carne și lactate a UE a crescut cu 9,5% între 2007 și 2018, ceea ce, potrivit Greenpeace, s-a tradus într-o creștere a emisiilor anuale de 6%, sau aproximativ 39 milioane tone. Acesta ar fi echivalentul a pune 8,4 milioane de mașini noi aflate în circulație.