Animalele din două grădini zoologice din ţară sunt în carantină, din cauza pandemiei de coronavirus

Grădina zoologică din Bardar a intrat în carantină, de aproape trei săptămâni, din cauza epidemiei de coronavirus. De atunci, administraţia instituţiei încearcă să facă faţă greutăților."Am mai făcut unele provizii, iar acum avem cu ce hrăni animăluţele. Vine luna mai care urma să fie o, perioadă productivă, multe excursii de la şcoli şi grădiniţe, iar această lună de obicei ea hrănea trei patru luni toate animăluţele. Acum, după situaţia creată, chiar nuştiu ce vom face, sper să nu ajungem la momentul de a nu avea cu ce le hrăni", a spus administratoarea manajeriei, Diana Rotaru."Mă gândesc acum ca din livrările pe care le facem: carne, ouă, lapte, brânză, să putem acoperi cheltuielile de comunale, lumină, cheltuieli de la fermă, echipamente, doar astea. Aici nu mai vorbesc de salarii, plus să mai cumpărăm şi adaosuri de hrană. Avem fân doar pentru o lună", a spus administratoarea manajeriei, Diana Rotaru."Alimentația, la moment, există, iar rezervele noastre pentru animale sunt considerabile. Furnizorii de carne, deocamdată, totul e bine, nu ne-a anunţat nimeni că ar întâmpina anumite dificultăţi în aprovizionare. Avem în plan, în cazul în acer vor fi probleme, specialiştii noştri o să ajusteze rațiile de mâncare", a menționat secretarul ştiinţific al Grădinii Zoologice, Roman Crețu.Administraţia menajeriei mai spune că această primăvară urma să fie de bun augur, însă, din cauza pandemiei, lucrurile au luat o turnură nedorită."În luna martie anul trecut am avut 29 mii de vizitatori, iar în acest an, în această lună ultimul vizitator a călcat pe teritoriu în data de 11 martie, fiind înregistrat un număr de 1024 de vizitatori. Deşi există pierderi economice, impactul faptului că nu avem vizitatori este mare pentru noi, mai cu seamă pentru animale pe care le vedem plictisite deja", a mai spus secretarul ştiinţific al Grădinii Zoologice, Roman Crețu.Starea de urgenţă, provocată de epidemia de coronavirus va dura până în data de 15 mai.